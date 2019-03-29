Контавейт не смогла улучшить собственный рекорд

Встреча многократно прерывалась из-за дождя. В начале было сыграно только два гейма, которые выиграла Контавейт. Затем же возникали долгие паузы и продолжить встречу соперницы смогли только спустя три с половиной часа после начала первого перерыва.

После возобновления поединка, Барти сравняла счет по геймам 2:2, Контавейт взяла пятый, но на этом успех нашей тпервой ракетки в первом сете подошел к концу: Барти взяла четыре гейма подряд выиграв сет со счетом 6:3.

Во втором гейме ситуация повторилась - Контавейт начала вести партию, доводила счет своих выигранных геймов до трех, а затем Барти перехватывала инициативу. Счет второй партии - зеркалэная копия первой - 6:3.