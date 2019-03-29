«Я думал, он забьет меня до смерти»: жестокая расправа в таллиннском спортклубе

«Мои кулаки ждут их», - написал на своей странице в Facebook 26-летний Рево Пехлак.

Достаточно одного взгляда на страницу Пехлака, чтобы увидеть его враждебность к иммигрантам. На следующий день после этой публикации он напал на подвернувшегося под руку гражданина Пакистана.

Абдул годы живет в Эстонии, он не беженец, а усердный предприниматель - специалист своего дела, нашедший в Эстонии не только новые вызовы, но и любовь.

Как обычно, в тот декабрьский вечер Абдул вместе с возлюбленной пошли в находящийся в Таллинне спортивный клуб Zelluloos.

Переодеваясь в гардеробе после тренировки, Абдул заметил, что один мужчина высокого роста странно на него смотрит. Это был Пехлак.

«Почему этот беженец здесь?» - спросил Пехлак своего спутника.

«Извините, я немного понимаю эстонский. Есть какая-то проблема?» - спросил Абдул.

«Да, у меня проблема с тобой. Я разобью тебе лицо», - сказал Пихлак.

Абдул не понял. Они и раньше встречались в спортклубе, но никогда не контактировали. Тем более так, чтобы это могло бы кого-то из них разозлить.

Пакистанец вышел из гардероба и рядом с администратором начал обсуждать случившееся со своей спутницей. Вскоре вышел агрессивный мужчина и, ни слова не говоря, толкнул Абдула так, что он упал на диван.

Нападавший схватил жертву за горло и начал наносить удары кулаком по лицу. Ярость Пехлака была настолько велика, что, даже когда девушка Абдула попыталась их разнять, он не отреагировал. Пехлак продолжил избиение, несколько ударов досталось и ей.

«Казалось, что он хочет забить меня до смерти», - сказал Абдул позже полиции.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вмешались тренировавшиеся неподалеку мужчины, которые оттащили нападавшего.

Избил гаечным ключом

Это лишь один из примеров преступлений на почве ненависти - насилия, единственным мотивом которого является происхождение, раса, вероисповедание или ориентация человека.

Например, в 2016 году суд признал виновным Юрия Наконечного, который в ходе ссоры толкнул знакомого и избил его гаечным ключом. За что? Пострадавший сказал, что он терпимо относится к гомосексуальным людям.

В мае 2018 года суд приговорил к трем месяцам условно Имре Мейстри, который в состоянии алкогольного опьянения размахивал ножом в подъезде своего дома и угрожал зарезать насмерть своего темнокожего соседа.

Преступления на почве ненависти могут происходить и в том случае, когда жертву по ошибке приняли за кого-то другого. "На меня и моего друга из Грузии напали в Таллинне в Кристийне. Я говорила с друзьями по-английски, и у меня из-за спины вышел пожилой человек, который толкнул меня и начал оскорблять и называть нас иммигрантами", - приводит слова одной из потерпевших Министерство юстиции.

"Я начала говорить с ним по-эстонски, тогда он угрожающе начал спрашивать, что я здесь делаю с этими иностранцами, и обозвал меня шлюхой. Кульминацией стало то, что он напал на меня, пнул ногой одну грузинскую девушку и толкнул моего друга".

За последние четыре года Министерство юстиции зарегистрировало 26 преступлений на почве ненависти. Это кажется небольшим количеством, однако все эксперты убеждены: на самом деле таких преступлений совершается больше, чем отражено в статистике.