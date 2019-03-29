Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Роднина заявила, что талантливым спортсменам мешают психологические проблемы. По ее мнению, в российском фигурном катании были допущены системные ошибки, которые сказываются в последние годы.

Олимпийская чемпионка выразила мнение, что особое внимание к Евгению Плющенко навредило российскому фигурному катанию. «Мы его долго поднимали, осаживая других ребят: "Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко". Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я этого не замечала», — отметила она.