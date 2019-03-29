Эстонию назвали лучшей страной для криптобизнеса

Для первого этапа исследования были выбраны государства, которые наиболее заметны в связи с распространением блокчейн-технологий в последние годы. Оценка производилась по трем направлениям: политические, правовые и инфраструктурные условия. Именно совокупность этих трех критериев дает наиболее полную картину о стране с точки зрения условий ведения в ней криптобизнеса.

Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония - у нас сложились благоприятные условия по всем трем направлениям. Эстонские власти воспринимают технологии блокчейна достаточно дружелюбно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес. Более того, в Эстонии в целом можно довольно быстро открыть бизнес и легко его вести - это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат.