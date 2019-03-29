Звезда сборной Аpгентины обиделся и завершил карьеру

«Я поговорил со Скалони и сказал ему, что моя карьера в сборной закончена. У меня нормальные отношения со сборной, смотрю на нее со стороны.

Я глубоко подумал и решил, что мой цикл в ней окончен. Хочу насладиться семьей и своим временем. На радость многим, потому что тех, кто думает по-другому, не так много, моя карьера в сборной завершена.

Нас называли неудачниками из-за того, что мы добирались до трех финалов подряд, но не могли там победить, и один из них был финалом чемпионата мира. Для меня провал – это другое.

Теперь новых игроков критикуют вместо того, чтобы поддержать. Все хотели обновить сборную и месяц спустя уже недовольны.

Я забивал Бельгии, чтобы вывести команду в полуфинал впервые за 24 года, забивал в квалификации чемпионата мира. Но люди помнят только ошибки. Таков футбол.

Я видел, как страдала моя семья из-за того, что про меня говорили. Люди говорят, не задумываясь, что футболисты такие же люди, они никогда не ставят себя на наше место.