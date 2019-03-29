Звезда сборной Аpгентины обиделся и завершил карьеру

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин заявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины, передает sports.ru.
«Я поговорил со Скалони и сказал ему, что моя карьера в сборной закончена. У меня нормальные отношения со сборной, смотрю на нее со стороны.
Я глубоко подумал и решил, что мой цикл в ней окончен. Хочу насладиться семьей и своим временем. На радость многим, потому что тех, кто думает по-другому, не так много, моя карьера в сборной завершена.
Нас называли неудачниками из-за того, что мы добирались до трех финалов подряд, но не могли там победить, и один из них был финалом чемпионата мира. Для меня провал – это другое.
Теперь новых игроков критикуют вместо того, чтобы поддержать. Все хотели обновить сборную и месяц спустя уже недовольны.
Я забивал Бельгии, чтобы вывести команду в полуфинал впервые за 24 года, забивал в квалификации чемпионата мира. Но люди помнят только ошибки. Таков футбол.
Я видел, как страдала моя семья из-за того, что про меня говорили. Люди говорят, не задумываясь, что футболисты такие же люди, они никогда не ставят себя на наше место.
Когда критикуют футбольную сторону, это приемлемо, например, говорят, что есть нападающий лучше. Но когда они критикуют нефутбольные аспекты и хотят уязвить – это плохо, это токсично», – сказал Игуаин в эфире Fox Sports.