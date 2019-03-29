Ээсмаа доволен списком центристов: в нем есть и мужчины, и женщины, и русские

«Мы исходили из того, чтобы в нем были и кандидаты-женщины, и кандидаты-мужчины, и чтобы были кандидаты из числа русских людей. Список сейчас отвечает этим условиям», - приводят в пятницу, 29 марта, слова Ээсма Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.