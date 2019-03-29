В РФ вступили в силу законы о фейках и оскорблении власти

Распространение недостоверной общественно значимой информации обойдется гражданам России в сумму до 100 тысяч рублей (1365 евро). А если эта информация привела к массовому нарушению общественного порядка и безопасности, то максимальный размер штрафа увеличивается до 400 тысяч рублей (5400 евро), пишет DW.com.

Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тысяч рублей (4100 евро). Однако Роскомнадзор обязан предупредить автора оскорбления о блокировке за сутки, давая ему тем самым возможность удалить сообщение. Арест по этому обвинению возможен только в случае, если нарушение совершено повторно.

Президент России Владимир Путин подписал законопроекты 18 марта, в тот же день они были опубликованы на портале правовой информации.

Правозащитники критикуют новые законы

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал главу государства отклонить законы и направить их на доработку. После подписания документов Путиным глава совета Михаил Федотов пообещал в интервью "Эху Москвы", что СПЧ будет следить за их правоприменением.