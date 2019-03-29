Пт, 29.03.2019
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В Таллинне состоится очередной День защиты прав потребителя

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Национальная библиотека.

ФОТО: Martin Siplane

В предстоящий вторник, 2 апреля, в 11 часов в большом зале Национальной библиотеки (ул.Тынисмяги, 2) состоится очередной бесплатный Таллинский День защиты прав потребителя, на котором будут рассматриваться наиболее актуальные в этой области темы, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Раэпресс .

На месте будет обеспечен синхронный перевод на русский язык.

Права потребителя стали весьма сложной областью юриспруденции, расположенной на пересечении норм самых различных отраслей права, причем как Эстонии, так и Евросоюза. Для нынешнего Дня отобраны те проблемы, с которыми жители Таллинна обращались к городским органам, и касаются они не только купли-продажи товаров.

Так, будут даны ответы, как юридически корректно и без излишних эмоций разрешать проблемы договора найма жилья, какие требования предъявляются к косметике и бытовой химии, каковы могут быть налоговые решения для мелких производителей, что такое предпринимательские счета и упрощенные выплаты зарплаты. Пойдет речь о введенном с 2018 года не облагаемом подоходным налогом минимуме, как следить с помощью приложения Налогово-таможенного департамента за своими доходами, а также о здоровом питании.

Вопросы лекторам можно задать по адресу электронной почты: tarbijainfo@tallinnlv.ee.

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