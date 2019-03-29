Вне дома: в Таллинне откроются новый музей и ресторан

Вместе с обширной сетью фотографов мирового класса центр Fotografiska в Стокгольме представил более 190 выставок, включая экспозиции работ таких культовых мастеров, как Энни Лейбовиц, Дэвид Лашапель, Ирвинг Пенн, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Ник Брандт и Андрес Серрано, а также многообещающих молодых фотографов. Исторически Fotografiska занимает активную общественную позицию и поднимает спорные вопросы в обществе.

«Мы используем силу фотоискусства, чтобы объединить общество, создать позитивное влияние и обратить внимание общественности на разные темы. С помощью фотоискусства мы рассказываем истории и открываем для обсуждения вопросы, которые нельзя игнорировать, независимо от того, красиво ли это, больно ли, удивительно ли или же неудобно», – говорит Маргит Аасмяэ, генеральный директор центра Fotografiska Tallinn

Концепция центра Fotografiska Tallinn включает в себя выставки, места для проведения мероприятий, кафе и ресторан, а также магазин. Рестораном будет руководить хорошо известный шеф-повар Пеэтер Пихль. Концепция ресторана будет аналогична философии центра Fotografiska, которая сочетает в себе высококачественную еду и экономное использование ресурсов.

Центр Fotografiska Tallinn расположен в центре Творческого городка Теллискиви, в «Красном доме». На сегодняшний день внешняя реставрация и строительство завершены; следующим шагом станут внутренние работы. Проектированием занимается Salto Arhitektuuribüroo, интерьерные работы – Тоомас Корб.

Центр Fotografiska Tallinn находится в частной собственности и учрежден эстонскими предпринимателями Маргит Аасмяэ, Маарьей Лоорентс, Райном Таммом и Пеэтером Пихелем. Первый центр Fotografiska был основан в 2010 году в Стокгольме братьями Яном и Пером Броманами.