Сюрприз: в Ласнамяэ текст «Тотального диктанта» зачитает звезда российского футбола

«Настала пора рассказать еще об одном подарке для таллиннских поклонников Тотального диктанта – на одной из площадок текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем Чемпионате мира по футболу, - сказал глава Таллиннского оргкомитета акции, председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт. – В этом году участникам акции придется сделать непростой выбор, определяясь с площадкой: автор текста Павел Басинский выступит в качестве диктатора в Центре русской культуры, Кирилл Кяро – в спортивном холле «Калев», а Станилав Черчесов - в Ласнамяэском легкоатлетическом холле».

Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, под началом которого команда достигла высоких результатов на прошедшем летом 2018 года Чемпионате мира.

Станислав Черчесов. ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

«Не секрет, что я - профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею, - поделился Станислав Черчесов. - Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом».

Станислав Черчесов также отметил, что у него на родине, в Северной Осетии, Тотальный диктант давно уже перестал быть малоизвестным новшеством: четыре года назад он был впервые написан во Владикавказе, с тех пор число принимающих участие в акции стабильно растет.

«Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка Тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в Тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллиннцев с титулом Столицы Тотального диктанта-2019 и приглашаю поучаствовать в акции!» - сказал главный тренер сборной России по футболу.