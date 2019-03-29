В прошлом году от листериоза в Эстонии умерли семь человек

Виноват эстонский продавец рыбы или дело в неправильных условиях хранения – пока неясно. В прошлом году в Тартумаа листериозом никто не заболел. Однако по всей Эстонии в 2018 году от этой болезни скончались семь человек: двое из Ида-Вирумаа и пятеро из Таллинна. В их случаях ни одного производителя обвинить нельзя.

Главный специалист отдела мониторнинга инфекционных заболеваний и воспрепятствования возникновению эпидемий Департамента здоровья Кай Раска объяснила, что в большей степени речь идет о людях 70-90 лет, у которых были и другие проблемы со здоровьем, которые сделали их неустойчивыми по отношению к бактерии листерии.

Клюква и рыба

В 2013 и 2014 годах в Эстонии от листериоза не умер ни один человек, в 2015 году умерших было трое, в 2016 – двое и в 2017 – один человек. Раска заверила, что в прошлогоднем заметно большем количестве умерших от листериоза нет вины ни одного производителя продуктов питания. «Годы не похожи друг на друга. И все же, в ходе эпидемиологических исследований не выяснилось, что в смертях мог бы быть виновен какой-то производитель продуктов питания», - сказала Раска.

Известно только то, что четверо умерших от листериоза употребляли копченые рыбные продукты, а двое – клюкву. «В случае листериоза очень сложно выяснить, через какой продукт человек получил бактерию. Чаще всего к моменту постановки диагноза продукт уже съеден, а упаковка выброшена», - объяснила Раска. И все же, как ставивший пациентам диагноз врач, так и Департамент здоровья указывают, какой продукт, по мнению самого заболевшего, мог вызвать листериоз. Однако пожилые пациенты не всегда в состоянии припомнить, что точно они ели несколько дней назад.

Важность продуктовой гигиены

Если в некоторых случаях люди заболевают листериозом из-за ошибки производителя, то обычно угрозу человеку представляет их собственная продуктовая гигиена. Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар объяснил, что причиной вспышки заболевания кроме потребления зараженных продуктов может быть и недостаточная термическая обработка мясных продуктов, сырые фрукты и овощи, непастеризованное молоко и произведенный из него сыр. Раска добавил, что бактерии могут успешно размножаться и выживать и в холодильнике, поэтому нужно внимательно следить за сроком реализации.

Кроме того, бактерии могут выживать в биологическом слое, который остается на поверхности посуды из нержавейки. Там микроорганизмы могут жить. «Посуду нужно всегда тщательно мыть. Сухая и чистая среда не является средой обитания бактерии листерии», - объяснила Раска.