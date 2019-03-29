В прошлом году от листероза в Эстонии умерли семь человек

В середине марта Ветеринарно-пищевой департамент Дании сообщил, что начавшаяся три года назад и унесшая две человеческие жизни вспышка листероза возникла из-за импортируемой из Эстонии рыбы холодного копчения, пишет Tartu Postimees.
Виноват эстонский продавец рыбы или дело в неправильных условиях хранения – пока неясно. В прошлом году в Тартумаа листерозом никто не заболел. Однако по всей Эстонии в 2018 году от этой болезни скончались семь человек: двое из Ида-Вирумаа и пятеро из Таллинна. В их случаях ни одного производителя обвинить нельзя.
Главный специалист отдела мониторнинга инфекционных заболеваний и воспрепятствования возникновению эпидемий Департамента здоровья Кай Раска объяснила, что в большей степени речь идет о людях 70-90 лет, у которых были и другие проблемы со здоровьем, которые сделали их неустойчивыми по отношению к бактерии листерии.
Клюква и рыба
В 2013 и 2014 годах в Эстонии от листероза не умер ни один человек, в 2015 году умерших было трое, в 2016 – двое и в 2017 – один человек. Раска заверила, что в прошлогоднем заметно большем количестве умерших от листероза нет вины ни одного производителя продуктов питания. «Годы не похожи друг на друга. И все же, в ходе эпидемиологических исследований не выяснилось, что в смертях мог бы быть виновен какой-то производитель продуктов питания», - сказала Раска.
Известно только то, что четверо умерших от листероза человека употребляли копченые рыбные продукты, а двое – клюкву. «В случае листероза очень сложно выяснить, через какой продукт человек получил бактерию. Чаще всего к моменту постановки диагноза продукт уже съеден, а упаковка выброшена»,- объяснила Раска. И все же, как ставивший пациентам диагноз врач, так и Департамент здоровья указывают, какой продукт, по мнению самого заболевшего, мог вызвать листероз. Однако пожилые пациенты не всегда в состоянии припомнить, что точно они ели несколько дней назад.
Важность продуктовой гигиены
Если в некоторых случаях люди заболевают листерозом из-за ошибки производителя, то обычно угрозу человеку представляет их собственная продуктовая гигиена. Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар объяснил, что причиной вспышки заболевания кроме потребления зараженных продуктов может быть и недостаточная термическая обработка мясных продуктов, сырые фрукты и овощи, непастеризованное молоко и произведенный из него сыр. Раска добавил, что бактерии могут успешно размножаться и выживать и в холодильнике, поэтому нужно внимательно следить за сроком реализации.
Кроме того, бактерии могут выживать в биологическом слое, который остается на поверхности посуды из нержавейки. Там микроорганизмы могут жить. «Посуду нужно всегда тщательно мыть. Сухая и чистая среда не является средой обитания бактерии листерии», - объяснила Раска.
Что такое листероз?
- Листероз – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Listeria monocytogenes, которая угрожает, прежде всего, людям с низким иммунитетом, а также проявляется в виде температуры, менингита, то есть воспаления оболочки мозга или нарушения желудочно-кишечного тракта. Болезнь возникает отдельными случаями круглогодично, частота заболевания увеличивается летом.
- В группу риска листероза входят беременные, новорожденные, пожилые, люди с донорскими органами и низким иммунитетом. А также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями (раковые опухоли, диабет, заболевания сердца, СПИД или алкоголизм).
- Возбудитель болезни попадает в организм, прежде всего, с продуктами питания животного происхождения. Плод во время беременности может заболеть через материнскую плаценту, или в случае позднего листероза во время родов, проходя по родовым каналам. Кожной формой человек может заразиться через повреждения на коже. Инкубационный период длится от трех до 70 дней, в среднем – три недели.
- В 2018 году в Эстонии были зарегистрированы 28 случаев заболевания листерозом, в семи случаях болезнь закончилась смертью.