Фото: заводской цех, магазин, ресторан, а теперь и необычный офис

Workland Maakri, как и открывшийся в августе прошлого года центр Workland Vabaduse, будет базироваться на концепции совместной работы. Именно это называется ставшим модным словом coworking, предлагая на площади около 800 квадратных метров не только отдельные офисные помещения и залы для совещаний с полный спектром услуг, но и рабочие места в открытых зонах для совместной работы.

ФОТО: Кристиан Круузер

Историческое производственное здание бывшего кожевенного завода будет полностью реновировано с соблюдением соответствующего зданию индустриального дизайна, в том числе в здании будут установлены новые системы отопления и охлаждения. В разное время здесь находились цех кожевенного завода Грюневальда, магазин сети Hobby Haal, потом - ресторан итальянской кухни Massimo.

К расположенному в центре города зданию имеется удобный доступ как на общественном транспорте, так и на автомобиле, в округе имеется множество возможностей для парковки. После открытия нового центра еще больше внимания будет уделяться созданию и поддержке сообщества внутри и между центрами.

ФОТО: Кристиан Круузер

«Каждый наш центр имеет определенную особенность — Workland Maakri является уникальным зданием индустриального стиля в самом сердце Таллинна. Несмотря на особенности наших центров, главной целью является поддерживание высокого качества обслуживания и рабочей среды во всех центрах», — говорит директор по развитию Workland Grupp Игорь Белобородов.

ФОТО: Кристиан Круузер