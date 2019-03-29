Фото: заводской цех, магазин, ресторан, а теперь и необычный офис

Workland Grupp, которая оказывает услуги по придоставлению бюро с полным обслуживанием и сoworking-офисов по всей Прибалтике, приступила к строительству своего третьего центра в таллиннском квартале Maakri. Новый центр расположится в историческом здании по адресу Маакри, 25 и откроется летом 2019 года. Процесс предварительной продажи начался.
Workland Maakri, как и открывшийся в августе прошлого года центр Workland Vabaduse, будет базироваться на концепции совместной работы. Именно это называется ставшим модным словом coworking, предлагая на площади около 800 квадратных метров не только отдельные офисные помещения и залы для совещаний с полный спектром услуг, но и рабочие места в открытых зонах для совместной работы.
Историческое производственное здание бывшего кожевенного завода будет полностью реновировано с соблюдением соответствующего зданию индустриального дизайна, в том числе в здании будут установлены новые системы отопления и охлаждения. В разное время здесь находились цех кожевенного завода Грюневальда, магазин сети Hobby Haal, потом - ресторан итальянской кухни Massimo.
К расположенному в центре города зданию имеется удобный доступ как на общественном транспорте, так и на автомобиле, в округе имеется множество возможностей для парковки. После открытия нового центра еще больше внимания будет уделяться созданию и поддержке сообщества внутри и между центрами.
«Каждый наш центр имеет определенную особенность — Workland Maakri является уникальным зданием индустриального стиля в самом сердце Таллинна. Несмотря на особенности наших центров, главной целью является поддерживание высокого качества обслуживания и рабочей среды во всех центрах», — говорит директор по развитию Workland Grupp Игорь Белобородов.
«Новое поколение, которое выходит на рынок труда, несет с собой потребность в переменах и на рынке коммерческих площадей: быстро растет спрос на гибкие и вдохновляющие офисные помещения, и мы постоянно вносим изменения в свои центры, следуя тренду. Сегодня у нас успешно работают пять центров в Таллинне, Риге и Вильнюсе, и мы уже утвердили бюджет в 4,5 миллиона евро с целью открыть к 2020 году десять центров по всей Прибалтике», — говорит Индрек Хяэль, основатель и председатель правления Workland Grupp.