В Таллиннских школах и детских садах пройдет месяц новых технологий

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что жизнь современного человека все больше зависит от технологичных решений и новых подходов. «Смартфоны, компьютеры и роботы стали неотъемлемой частью нашей повседневности, - сказал Белобровцев. – Именно поэтому детей с самого юного возраста нужно обучать тому, как вести себя в цифровом мире, как использовать его возможности в хороших, добрых целях. Проведение тематического месяца – одна из возможностей распространения полезных практик среди детей и ознакомления с новыми возможностями в этой сфере, которые дополняются каждый день».