Отчет: продукция Huawei может представлять угрозу с точки зрения кибербезопасности

Деятельность IT-гиганта изучала специальная комиссия, которую возглавил руководитель Национального центра кибербезопасности GCHQ, пишет Rambler. В годовом отчете, который подготовила комиссия, указано, что обнаружены значительные технические проблемы в инженерных процессах Huawei, ведущие к новым рискам для телекоммуникационных сетей Великобритании.

В 46-страничном документе говорится, что Пекин может использовать технику Huawei для шпионажа, если будет участвовать в развертывании сети следующего поколения 5G в стране. Huawei отрицает обвинения.

«В настоящее время наблюдательная комиссия не видит ничего, что убедило бы ее в способности Huawei успешно закончить элементы трансформации программного обеспечения для устранения выявленных проблем, — говорится в докладе. — Подход, который использует в работе Huawei, существенно увеличивает риски для британских операторов связи».