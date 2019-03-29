Пт, 29.03.2019
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Отчет: продукция Huawei может представлять угрозу с точки зрения кибербезопасности

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Huawei.

ФОТО: ALY SONG / REUTERS

Британское правительство проверило продукты Huawei и пришло к выводу, что китайская компания угрожает кибербезопасности страны.

Деятельность IT-гиганта изучала специальная комиссия, которую возглавил руководитель Национального центра кибербезопасности GCHQ, пишет Rambler. В годовом отчете, который подготовила комиссия, указано, что обнаружены значительные технические проблемы в инженерных процессах Huawei, ведущие к новым рискам для телекоммуникационных сетей Великобритании.

В 46-страничном документе говорится, что Пекин может использовать технику Huawei для шпионажа, если будет участвовать в развертывании сети следующего поколения 5G в стране. Huawei отрицает обвинения.

«В настоящее время наблюдательная комиссия не видит ничего, что убедило бы ее в способности Huawei успешно закончить элементы трансформации программного обеспечения для устранения выявленных проблем, — говорится в докладе. — Подход, который использует в работе Huawei, существенно увеличивает риски для британских операторов связи».

Окончательное решение о том, будет ли Huawei участвовать в развертывании сети 5G в Британии, скорее всего, опубликуют в течение нескольких недель в правительственном обзоре рынка телекоммуникаций.

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