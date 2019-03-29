На эстонском наркорынке появился новый вид фентанила

Государственный прокурор Вахур Верте пишет в опубликованном сегодня ежегоднике Госпрокуратуры, что в конце лета 2017 года полиция смогла ограничить распространение фентанила, убрав из оборота в рамках двух уголовных производств более десяти килограммов этого наркотика.

«В течение последних десяти лет в рамках производств по делам о проступках и уголовных дел полиция отправляла на анализ в Эстонский институт судебной экспертизы найденный фентанил в среднем раз в день. Но в прошлом году этому тренду пришел конец. Если еще в 2017 году фентанил изымали 307 раз, то в прошлом году в рамках производств по делам о проступках и уголовных дел его находили на улицах Эстонии в три раза меньше - всего 122 раза», - отметил госпрокурор.

Верте отметил, что природа не терпит пустого пространства, и вместо самых опасных аналогов фентанила в прошлом году на эстонском рынке появился совершенно новый аналог фентанила - циклопропилфентанил, который, по первоначальным данным в 2018 году обнаруживали в общей сложности 50 раз в общем объеме 276 граммов.

«Но для паники нет причины. Говоря о циклопропилфентаниле, мы имеем дело с фуранилфентанилом и карфентанилом, то есть менее концентрированным веществом, чем сам фентанил», - отметил Верте.

В рамках четырех уголовных дел были задержаны четыре человека, которые пытались разбогатеть за счет снабжения циклопропилфентанилом, и на улицах изъяли более четверти килограмма циклопропилфентанила: в прошлом году за незаконный оборот примерно 110 граммов циклопропилфентанила признали виновным С. Климова, помимо него под суд попали И. Ковалев, Д. Антропов и Р. Котович, каждый из которых был признан виновным в незаконном обороте более 50 граммов наркотика.