Отть Тянак захватил лидерство на Ралли Корсики

Самым драматичным получился первый спецучасток, на котором произошло множество аварий. Так, например, Себастьян Лёб врезался в стену, повредив подвеску, Крис Мееке проколол колесо, а путь нашему Оттю Тянаку преградили коровы.

Первый участок Тянак закончил на четвертом месте с отставанием в 3,2 секунды от Элфайна Эванса. Однако следующий спецучасток Тянак проехал в очень быстром темпе и отыграл у Эвнаса почти четыре секунды, заняв промежуточное первое место.