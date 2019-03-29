Пт, 29.03.2019
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Отть Тянак захватил лидерство на Ралли Корсики

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Ott Tänak - Martin Järveoja Korsika rallil

ФОТО: TGR

После первых двух спецучастков на Ралли Корсики Отть Тянак опережает Элфайна Эванса на "Форде" на 0,6 секунды.

Самым драматичным получился первый спецучасток, на котором произошло множество аварий. Так, например, Себастьян Лёб врезался в стену, повредив подвеску, Крис Мееке проколол колесо, а путь нашему Оттю Тянаку преградили коровы.

Первый участок Тянак закончил на четвертом месте с отставанием в 3,2 секунды от Элфайна Эванса. Однако следующий спецучасток Тянак проехал в очень быстром темпе и отыграл у Эвнаса почти четыре секунды, заняв промежуточное первое место.

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