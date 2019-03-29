Родителей маленьких детей будут информировать о прекращении медицинского страхования

На первом этапе оповещение получат родители или опекуны детей младшего возраста до 3 лет, которые будут уведомлены об окончании медицинской страховки. Больничная касса информирует человека только в том случае, если прекращение страхования является единственным основанием для получения медицинской страховки. «Медицинское страхование также прерывается, если человек не зарегистрирован в качестве безработного», - пояснила Авели Райд-Лелов, главный специалист отдела медицинского страхования.

«Недавнее исследование Praxis показало, что у многих людей в Эстонии медицинское страхование прерывается. Однако, болезнь не спрашивает, есть ли у человека медицинская страховка в этом месяце или нет. В качестве одного из решений, исследование выделило возможность информирования людей о прекращении медицинского страхования и возможности получения медицинского страхования. На сегодняшний день внесены необходимые изменения в устав, и Больничная касса начала информировать об этом», - сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Больничная касса отправляет уведомления о прекращении медицинского страхования через государственный портал eesti.ee. «Люди получат уведомление на почтовый ящик государственного портала, или оно будет перенаправлено на личный адрес электронной почты. Уведомление также пересылается родителю с помощью СМС», - сказала Райд-Лелов. Помимо информирования о прекращении медицинского страхования, людям также предоставляются контакты Больничной кассы, с помощью которых можно изучить возможности продолжения медицинского страхования.