"Власть говорит о европейской стране. Но из европейского у нас есть только безвиз. Да только что он нам дает? Только отток наших трудолюбивых людей из страны", - припечатывает оратор безвизовый режим с Евросоюзом, одно из главных достижений Петра Порошенко.

На площадь вот-вот должна подъехать главная надежда простого украинца на то, что его положение хоть немного поправится - это если верить энергичному парню.

В ожидании увидеть Юлию Тимошенко - а речь идет именно о ней - у сцены собралось около тысячи человек. Много бабушек, которые привели с собой внуков. Кто-то приехал на митинг на велосипеде - кажется, тут можно лицезреть весь ассортимент советского велопрома: "Орленки", "Аисты", "Украины".

Несколько человек пришли на площадь с самодельными плакатами: от банальных "Юля - наш президент" и "Коростень - за Новый курс" до эксцентричных вроде "Мама сказала - мама сделала".

На краю площади стоит агитационная палатка. В ней баба Света раздает листовки с изображением Тимошенко и краткое изложение "Нового курса" - программы реформ, которую та собирается запустить после избрания президентом.

"Я знаю: Юля наведет порядок. И войну закончит, договорится со всеми, вот увидите", - убежденно говорит она.

Петра Порошенко баба Света, как и большинство сторонников Тимошенко, не любит. У бабы Светы есть знакомые на принадлежавшем Порошенко заводе "Ленинская кузница" - здешние, из Коростеня. Они ей рассказывали, что завод этот до сих пор производит детали для Крымского моста.

"Можно подумать, вы там в Киеве этого не знаете", - недоверчиво щурится она и заканчивает разговор.

И вот - Тимошенко на сцене. Народ оживляется и подтягивается практически вплотную к подиуму.

Бабушка с черным пакетом в руке поднимает над головой маленький кнопочный телефон: она транслирует происходящее для кого-то и время от времени кричит в трубку: "Хорошо слышно? Потому что я ближе к сцене подойти не могу".

Тимошенко же начинает без раскачки. Она обвиняет Петра Порошенко в неспособности закончить войну в Донбассе, в доведении народа до крайней бедности, в провале реформ, во всепоглощающей коррупции.

"Помните, президент Украины обещал, что он, как лидер Сингапура Ли Кван Ю, посадит трех своих друзей, если они будут замешаны в коррупции? Так вот первое, что я сделаю, - я выполню обязательство, которое взял на себя Порошенко, и посажу трех его друзей, причем немедленно и быстро", - говорит она, и площадь взрывается смехом и аплодисментами.

"Причем тремя тут не обойдешься", - продолжает Тимошенко, чувствуя настроение толпы.

Над центральной площадью Коростеня летает квадрокоптер. Собравшиеся - большая часть из них, похоже, видела эту досадно жужжащую штуку впервые - то и дело боязливо поглядывают на него. В какой-то момент дрон опускается на высоту нескольких метров над толпой, и люди на этом участке площади уделяют ему больше внимания, чем самой Тимошенко. Она замечает это и прерывает свою обличительную речь.

"Дорогие друзья, что это там в небе? Вы не волнуйтесь, это Служба безопасности Украины нас постоянно сопровождает, в каждом уголке Украины. Они хотят увидеть наши лица, послушать, о чем мы тут разговариваем. Давайте не обращать на них внимания. Я надеюсь, они скоро станут нашими, украинскими, родными", - говорит она.

Дрон резко взмывает вверх, народ немного расслабляется, а Юля клеймит соцопросы, которые допускают, что она может не пройти во второй тур выборов, обвиняет власть в готовящихся фальсификациях и, наконец, обещает, что уже через пять лет люди на Украине будут жить, как в Европе. Но это если все вместе будут правильно и профессионально работать.

"Вы готовы к такой работе?" - спрашивает она.

"Да!" - дружно отвечает ей площадь.

"Так вот, я хочу попросить вас о помощи, - говорит Тимошенко. - Поднимите ваших друзей, соседей, коллег по работе, объедините всех, включите "сарафанное радио" на полную мощность, и пусть каждый из вас убедит десятки родных людей не допустить фатальную ошибку, проголосовав за действующую власть".

"До встречи после победы!" - прощается Тимошенко и прорывается к припаркованной за сценой черной "тойоте" сквозь толпу поклонников, норовящих подарить ей цветы, передать конверт с какой-то очень важной личной просьбой или просто сделать селфи.

Наконец Юля уезжает на следующий митинг, в Житомир. Какая-то бабушка с очень серьезным лицом вдогонку осеняет ее "тойоту" крестным знамением. Площадь быстро пустеет, и только несколько пенсионеров-велосипедистов возле постамента когда-то стоявшего здесь памятника Ленину обсуждают политическую ситуацию в стране.

"Очень хорошо она говорит, очень много обещает, но вот не нравится это ее "они сделали, они довели". А она сама все эти годы где была? Она не последний элемент этого механизма. Поэтому я ее поддерживаю только частично", - рассуждает 61-летний Сергей Сергеевич.

"Зато у нее харизма хорошая. Она сильный экономист. Видно человека высокого интеллекта. И мужество ее нравится: вот вроде маленькая щупленькая женщина, а как борется!" - вступает в дискуссию его товарищ.

Впрочем, спор быстро заканчивается: оба соглашаются, что первым делом новый президент должен - или должна - повысить пенсии.

Тем временем посреди площади молодой человек в ярко-красной куртке собирает в специальный рюкзак дрон, круживший во время митинга над его участниками.

"А вы и правда из СБУ?" - спрашиваю я у него.

"Да какой я СБУшник? Я здешний, предприниматель я. Это мой дрон, чуть ли не единственный на весь город. Меня штаб Тимошенко попросил митинг поснимать сверху, за деньги, вот прямо сегодня им файлы сброшу. И с охраной Юлиной все согласовано. Я когда об СБУ услышал, сам офонарел", - говорит парень.

9 дней до выборов. Зеленский

Самый рейтинговый - судя по последним соцопросам - кандидат в президенты Владимир Зеленский формально предвыборных митингов не проводит. Но с избирателями встречается - в рамках всеукраинского концертного тура. В каждом из городов, куда приезжает студия Зеленского "Квартал 95", проходят два концерта: социальный - билеты на него распространяются бесплатно, и коммерческий.

"Да это прямой подкуп избирателей", - возмущается возле входа на центральный стадион Кременчуга, 250-тысячного города в Полтавской области, Тимофей, местный рекламист, пришедший сюда "в силу своей активной общественной позиции".

Именно здесь, на стадионе, команда Зеленского анонсировала бесплатный концерт для пяти тысяч кременчужан. На деле зрителей могло быть еще больше: спустя полчаса после начала мероприятия туда начали запускать всех желающих - даже безбилетников, столпившихся возле ограды стадиона.

Штаб Зеленского не согласился бы с оценкой рекламиста Тимофея. Здесь говорят, что "кварталовцы" и раньше проводили социальные концерты, и агитацией их называть неправильно.

"Агитация - это когда вы призываете конкретно голосовать "за" или "против". Мы этого не делаем, поэтому никакой агитации тут нет", - рассказал в интервью Украинской службе Би-би-си о нынешних концертах руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Да и сам кандидат заявляет об этом в начале концерта, после того, как очереди у входа на стадион рассосались, а зрителей привели в бодрое расположение духа выступления девушек в коротких платьях из местной художественной самодеятельности.

"Сегодня у нас никакой агитации не будет", - говорит он, появившись на сцене. Выдерживает паузу. В толпе раздаются смешки.

"Мужики, я вас слышу, - обращается он к кому-то прямо под сценой. - Все будет нормально. Всех победим, сто процентов!"

Концерт самой успешной комик-труппы Украины, вопреки ожиданиям, начинается с вполне серьезной песни, которую "кварталовцы" исполняют, пригласив на сцену маленькую девочку. В песне рассказывается о новой жизни, которая может начаться на Украине с 1 апреля - первого дня после президентских выборов. В ней есть слова:

Ждали домой пацанов не напрасно:

Белый флаг в небе над площадью Красной.

Смотрит "Новини" Донецк, а не "Вести",

В Ялте лунают пісні, а не песни.

Народ на трибунах стадиона зажигает фонарики на мобильных и начинает в такт размахивать телефонами - несмотря на то, что на улице еще довольно светло. А когда песня заканчивается, "кварталовцы" переходят к, собственно, юмористической части своей программы.

Пока коллеги Зеленского смеются над особенностями дикции спикера Верховной Рады Андрея Парубия - мол, на проверке остроты зрения непонятно, "он эту букву не видит, не знает, или не выговаривает", - завязываем разговор с 34-летним Сергеем, который вышел со стадиона на перекур.

"Только Зеленский, ребята. Он никогда не украл ни одной копейки из бюджета, он все заработал сам, собственным трудом и умом. И он знает, что надо делать. Там ведь ничего сложного: садить. Забирать все накраденное и отдавать людям, это же все народное", - эмоционально говорит избиратель.

Под аккомпанемент шутки об интеллектуальных способностях мэра Киева Виталия Кличко - тот, дескать, заполняя медицинскую анкету указал, что его группа крови - "второй взрослый", а пол - "с подогревом", - подходим к Саше, водителю лет 50, который и хотел бы остаться на концерте подольше, но продрог "до мозга костей".

"Зеленский - прекрасный парень. Смотря по фильму, то и прекрасный президент должен быть. Как победит на выборах, нужно чтобы с коррупцией разобрался и зарплаты поднял", - с улыбкой говорит он и спешит домой.

Тем временем на улицу опускаются сумерки, и Владимир Зеленский прощается со своей аудиторией.

"Что вам говорить, вы же люди умные, сами знаете, что вам делать 31-го числа [в день выборов]", - говорит он под смех нескольких тысяч своих поклонников.

"Мы все любим нашу родину, и, в конце концов, в Украине всё будет хорошо. А если сейчас всё плохо, значит, это еще не конец", - напоследок шутит Зеленский.

Пока "кварталовцы" поют последнюю песню этого концерта, трибуны стадиона потихоньку пустеют.

Всеобщую эйфорию кременчужан по поводу бесплатного выступления самого рейтингового кандидата в президенты в их городе не поддерживает пожилой усатый мужчина в очках. Он подошел к нам, когда мы уже выключили камеру, пообщавшись с десятком убежденных сторонников Зеленского.

"А можно я в ваш микрофон скажу, что Зеленский - *****?" - спросил он.

"Давайте, - опешили мы. - Но только без мата".

"Нужно представляться? Потому что я могу, - сказал мужчина и, не дожидаясь ответа, заявил. - Я Пилипенко Григорий Яковлевич, ветеран афганской войны".

Выдержав паузу и убедившись, что наша камера включена, он продолжил: "Я крайне отрицательно отношусь к инициативе Зеленского пойти в президенты, потому что не вижу за ним силы, способной поднять страну. Страна - это ведь не шоу-бизнес, не кучка людей…"

Григорий Яковлевич задумался, собираясь с мыслями. "Как актер он золотой человек, он молодец просто. Но в роли президента я его, извините, не вижу", - добавил он.

Мы выключили камеру. Григорий Яковлевич еще немного постоял рядом с нами.

"Ребята, но ведь Зеленский президент - это же несерьезно", - промолвил он, убеждая не то нас, не то самого себя. Махнул рукой и ушел вглубь парка возле кременчугского стадиона.

4 дня до выборов. Порошенко

"Пусти меня! У меня же ни гранаты нет, ничего! Вот мой паспорт! Я здесь живу, это мой город!" - высокий мужчина безуспешно пытается пройти на центральную площадь Хмельника, курортного городка в родной для Петра Порошенко Винницкой области.

Через полчаса здесь должен начаться предвыборный митинг кандидата в президенты Украины, президента Украины Петра Порошенко. Но половину площади Победы - ту, на которой поставили огромную сцену, - загодя оградили металлическими барьерами, возле которых стоят десятки нацгвардейцев в бронежилетах, с дубинками, газовыми баллончиками и портативными огнетушителями на поясе. Чуть дальше наготове стоят полсотни спецназовцев в песочном камуфляже. На крыше высокого здания рядом с площадью не особо прячутся двое снайперов.

Единственный вход на огражденную часть площади - через металлоискатели, возле которых дежурят строгие охранники с "пружинками" в ушах и местные полицейские видом попроще.

Это именно с ними ведет диалог на повышенных тонах мужчина с паспортом в руке.

"Мы не можем вас пропустить, у нас приказ", - усталым голосом говорит полицейский.

"Порошенко приказал?" - кричит на него мужчина.

"Мы действуем согласно инструкций Управления государственной охраны, отойдите, пожалуйста", - вмешивается в разговор его коллега.

"Наглецы", - бормочет под нос недовольный житель Хмельника и отходит дальше от заграждения, освобождая путь для организованной группы из примерно полусотни человек.

"Казатинский район, за мной", - командует женщина лет 45-ти со стопкой бумаг в руках. На каждом листе - ФИО и контактные данные "участников встречи от Казатинской районной госадминистрации". Все "участники встречи" проходят рамки металлоискателей без малейших проблем.

"Вы откуда?" - спрашивают у делегации журналисты.

"Наш адрес - Советский Союз", - отрезает преклонного возраста женщина.

"Я - Евгения, Казатинский территориальный центр социальной службы", - представляется ее более разговорчивая спутница.

"Так а чего вы не на работе? Полтретьего ведь всего", - интересуются у нее журналисты.

"А я на работе. Вон наше начальство", - улыбается она и показывает куда-то в сторону сцены.

Впрочем, появления на сцене Петра Порошенко ждут не только фигуранты "списков".

Вот прямо возле ограждения пританцовывает усатый мужчина с самодельным плакатом с надписью "Петя, я тебя люблю очень!"

Рядом с ним дедушка за 70 плачется своему ровеснику: "Порошенко - это единственный человек, который хочет добра нашему государству. Я его когда слушаю, так волнуюсь…"

"Дед, пошли домой!" - одергивает его рядом стоящая женщина.

Тот отмахивается и продолжает: "Тимошенко - это очень опасный человек, а Зеленский - просто клоун. Вся эта молодежь - она ничего не понимает, она идет по скользкой дорожке!"

Собеседник абсолютно согласен. И вот они аплодисментами встречают Порошенко, который в сопровождении первой леди, сына - депутата Верховной Рады от Винницкого округа - и местной элиты появляется на сцене.

Президент немедленно приступает к перечислению достижений своего первого срока.

"Мы с вами завоевали безвиз, и сегодня не только европейцы приезжают в Хмельник оздоравливаться, но и мы можем свободно путешествовать по 132 странам мира!" - заявил Порошенко.

"И на работу поехать", - прокомментировала слова президента бабушка, стоящая под сценой.

Другое достижение Порошенко, о котором он рассказывает Хмельнику, - повышение соцстандартов. Его оппоненты критикуют решения об индексации пенсий и монетизации льгот, называя их предвыборным популизмом. У самого президента другое мнение на этот счет.

"Некоторые кандидаты в президенты додумались сказать, что повышение пенсий и соцвыплат - это подкуп избирателей… Да я все пять лет буду подкупать пенсионеров, учителей, врачей, повышая им зарплаты и пенсии", - заявил президент и вызвал бурю аплодисментов своих сторонников.

От достижений Порошенко переходит к угрозам нынешней Украине, а именно к России, которая, по словам президента, только и ждет, чтобы "втянуть Украину за волосы в Российскую империю или в Советский Союз".

Порошенко решительно заявляет: он лично этого никогда не позволит. Особенно если его выберут президентом на второй срок.

"Путин бегает по всем углам, молится: любой, только не Порошенко. Путин мечтает о мягком, податливом, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически малороссийском президенте Украины. Разве мы дадим ему такой шанс?" - вопрошает Порошенко и тут же, не ожидая ответа от толпы, продолжает:

"Точно нет! Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто должен будет согласиться и на миротворцев на востоке, и на другие наши предложения".

К словам президента внимательно прислушиваются Наталья и Болеслав - пожилая пара в накидках с лозунгом кампании Порошенко "Мы идем своим путем". В палатке с таким же слоганом они раздают прохожим агитационную продукцию президента. Особым спросом пользуются ручки и календари с изображением улыбающегося Порошенко и слоганом "Ты выбираешь сегодня, будет ли Украина завтра". Они работают агитаторами уже не первый месяц, поэтому со знанием дела рассуждают о местных электоральных настроениях.

"Юльку у нас не очень любят, как-то так сложилось. Молодежь - за Зеленского в основном. Старшие - за Порошенко, так и не скажешь, почему. Наверно, потому что мы мудрее, хитрее", - говорит Болеслав.

Его супруга добавляет: "Поначалу люди очень активно интересовались, записывались в списки сторонников Порошенко. Потом, когда начали компроматы кидать, про этот "Оборонпром" (имеется в виду журналистское расследование, обвиняющее одного из ближайших соратников Порошенко в причастности к коррупции в оборонной сфере - Би-би-си), то намного хуже. Но всё будет хорошо, я чувствую".

Судя по словам Петра Порошенко, завершающего свою речь, он тоже чувствует, что всё будет хорошо.

Просит своих сторонников из Хмельника не расслабляться, ведь "каждый голос на вес золота", и уезжает, перед этим наделав селфи у сцены со своими тщательно проверенными сторонниками.

"Начал мощно. Но что-то затянул под конец скучно, выдохся уже как-то. Но всё равно будем за него, что делать", - сообщил кому-то мужчина в теплой куртке по телефону.

На площади как-то резко похолодало. Технические работники очень быстро сложили металлические барьеры в грузовик, который повез их куда-то - возможно, к месту следующего митинга Порошенко.

Участники митинга, простоявшие последние пару часов в периметре, так же быстро погрузились в автобусы, припаркованные на прилегающих к площади улицах. Через несколько минут центральная площадь Хмельника опустела. Ветер носил по площади несколько календарей с изображением Порошенко.

И только исполинская сцена на краю площади Победы напоминала о том, что уже через четыре дня жители Хмельника на избирательных участках покажут, поверили ли они в обещания кандидата. И хватит ли этого для того, чтобы их земляк прошел во второй тур выборов.

*В подготовке материала принимал участие Виталий Червоненко, Би-би-си, Киев.