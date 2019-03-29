Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

Перед каждыми выборами топ-политики Украины выезжают во всеукраинские туры.

Встречи с избирателями - на майданах и на предприятиях, в домах культуры и на стадионах, - считаются простым и надежным способом донести информацию о себе и своей программе как сторонникам, так и оппонентам, мобилизовать свой электорат, убедить пойти на выборы неопределившегося избирателя.

Нынешние выборы не стали исключением, и лидеры украинской президентской гонки много времени проводят за пределами Киева.

На финишной прямой кампании журналисты Би-би-си поехали вслед за кандидатами-лидерами соцопросов - Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским и Петром Порошенко - в украинскую глубинку и наблюдали, как складывалось общение топовых политиков с простыми избирателями.

10 дней до выборов. Тимошенко

Холодное и серое утро буднего дня. Над центральной площадью Коростеня, 60-тысячного городка в двух часах езды от Киева, гремит мужской голос.