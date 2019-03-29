Киберпреступники обманули жителей одного уезда Эстонии на сотни тысяч евро

Курессаареский региональный полицейский Прийт Сепп привел в пример, что в течение первых трех месяцев 2019 года в уезде были зарегистрированы уже восемь эпизодов преступлений, в результате которых нанесен ущерб на сумму превышающую 200 000 евро. Большая часть этого ущерба возникла из-за мошенничеств.

Если же оглянуться назад, - в прежние годы - то в 2017 году, по словам Сеппа, в Саареском уезде были зарегистрировали 11 преступлений, для совершения которых использовали компьютеры или какие-то компьютерные системы. «Например, на порталах купли-продажи выманивали какие-то вещи или крали идентитет, в том числе, представляясь в сети другим человеком пытались испортить кому-то репутацию». Имущественный ущерб в тех преступлениях составил более 2000 евро.

А в прошлом году преступлений, совершенных при помощи компьютера или программ, было зарегистрировано 12 и имущественный ущерб составил уже более 50 000 евро. Большую часть ущерба причинили мошенники. «У людей выманивали деньги, обещая, что отданные суммы вернутся с большой прибылью, - сказал Сепп. – К сожалению, деньги уходили за границу и обещанной прибыли люди не получали».

В числе прочего, полиция, по его словам, расследовала три случая, когда незаконно проникали в аккаунты людей. В двух случаях проникали на аккаунт потерпевшего в Facebook и один раз использовали ИД-карту и ПИН-коды к ней, причем, человек доверил их сам. «Используя доступ в интернет-банк, который потерпевший сам доверил другому человеку, три раза присвоили деньги, принадлежащие потерпевшему».

В конце 2018 года предприятия Сааремаа накрыла волна мошенничеств со счетами. «К сожалению, преступники смогли ввести в заблуждение два предприятии и причинить колоссальный имущественный ущерб», - отметил Сепп.

Кроме преступлений, направленных против предприятий, жители Сааремаа дважды пострадали на порталах купли-продажи: «Значительный ущерб в этом году был причинен от желания людей заработать быстрый доход, и с этой целью они сами перевели мошенникам крупные суммы».

Подводя итог, по словам полицейского, можно сказать, что преступления, совершаемые при помощи интернета и компьютера, а также причиняемый ими ущерб, показывают тенденцию роста: «Учитывая все увеличивающуюся зависимость общества от инфотехнологий, об этой тенденции стоит задуматься. И хотя технологии развиваются с учетом безопасности, а безопасность систем растет, человеческий фактор и имение манипулировать людьми являются двигателями киберпреступности».