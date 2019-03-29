«Надеюсь, что это правительство не придет к власти – никогда»

- В 2017 году вы сказали Äripäev о правительстве Юри Ратаса: «Надеюсь, что это правительство максимально быстро исчезнет и больше никогда не вернется». Вы сказали, что дело в людях: вы говорили о неопределенном копошении Юри Ратаса, плясках Маргуса Цахкна и доходящей до глупости демагогии Евгения Осиновского. Но задним числом может показаться, что второй год тогдашнего правительства не был столь ужасен?

- Первый год был ужасен, но они не сделали работу над ошибками. Все то, что было из ряда вон, продолжилось. Их большая проблема состояла в том, что они отказались исправлять ошибки. Есть мелочи и большие проблемы – а большие проблемы либо оставили как есть, либо просто замолчали: например, рост налогов для работающих пенсионеров.

- Временами вещи меняются, сейчас рождается союз центристов с EKRE. Как вам это?

- Я надеюсь, что это правительство не родится – никогда. Две партии остались теми же. За столом больше нет Цахкна и Осиновского, но Ратас по-прежнему во главе. Я не думаю, что из этих круглых речей может выйти что-то хорошее. Можно спросить, почему Ратас круглый, но – почему бы и нет? Я бы предпочел угловатых Ратасов (игра слов: по-эстонски Ратас означает «колесо» – прим. ред.).

Это новое правительство сдвигается от центра и правизны в сторону правого радикализма. Я не могу увидеть в этом ничего хорошего. В тот раз я сказал, что дело в людях, и это до сих пор принципиальный момент. Когда я читаю газеты, меня беспокоит, что все партии складываются в один котел. Нельзя говорить обо всей партии – где X тысяч членов. Даже если не учитывать рядовых членов и говорить о членах парламента: среди них есть очень разные люди – и с точки зрения того, что они говорят, и в плане того, как они мыслят.

- Но поговорим о личностях: что склоняет Ратаса в сторону этой коалиции?