Пт, 29.03.2019
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20 анонсов за 55 минут: Xiaomi объявила дату новой пресс-конференции

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Смартфоны Xiaomi. Иллюстративное фото.

ФОТО: PHILIP FONG / AFP

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) официально сообщил о том, что 1 апреля состоится крупное мероприятие с участием представителей прессы, которое называется Aisin Buxin.

На этой пресс-конференции выступит Вэн Чуань (Wang Chuan), который является одним из основателей Xiaomi, вице-президентом Xiaomi и главой Xiaomi China, пишет ixbt.com.

На постере видны очки, аккумулятор, часы, умная колонка, шлем виртуальной реальности, ноутбук и даже ракета, а слово ROY указывает на специальную версию смартфона Xiaomi Mi 9.

20 анонсов за 55 минут. Xiaomi объявила дату новой пресс-конференции
 

На мероприятии, которое будет длиться всего 55 минут, компания планирует представить 20 новых продуктов. Менее чем по три минуты на анонс. Звучит слишком подозрительно, чтобы быть правдой. Число тоже указывает на то, что это какая-то шутка. Однако Xiaomi и ранее анонсировала реальные продукты 1 апреля.

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