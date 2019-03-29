20 анонсов за 55 минут: Xiaomi объявила дату новой пресс-конференции

На мероприятии, которое будет длиться всего 55 минут, компания планирует представить 20 новых продуктов. Менее чем по три минуты на анонс. Звучит слишком подозрительно, чтобы быть правдой. Число тоже указывает на то, что это какая-то шутка. Однако Xiaomi и ранее анонсировала реальные продукты 1 апреля.