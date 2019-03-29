"Реал" и "Манчестер Юнайтед" планируют трансферные рекорды

По информации The Independent, клуб поддержит утвержденного вчера главным тренером Оле-Гуннара Сульшера и выделит ему требуемую сумму на трансферы.

Две приоритетные цели «МЮ» – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Реала» Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд (105 млн евро за Поля Погба) и понимает, что каждый из этой пары может обойтись больше чем в 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы основным целям «Юнайтед» рассматривает Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Умтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас» и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).

Мадридский «Реал» предоставит французскому специалисту Зинедину Зидану бюджет в размере 500 миллионов евро на усиление состава, сообщает L’Equipe.

Тренер возглавил сливочных при условии, что руководство приобретет ему новых игроков. По информации издания, среди трансферных целей «Реала» сразу два футболиста сборной Франции: форвард Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Также в шорт-листе атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар.

27 марта стало известно, что агент Погба Мино Райола передал финансовые запросы игрока руководству «Реала». Желаемая зарплата 26-летнего француза в «Реале» составила 16 миллионов евро в год.