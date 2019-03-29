Итоги рейда МуПо: катастрофическая ситуация в Мустамяэ и Ыйсмяэ, а ласнамяэсцы - молодцы!

Больше всего припарковавшихся на газоне - в Мустамяэ и Ыйсмяэ, где было проведено много устной разъяснительной работы и где людям рассказали, какие существуют возможности для улучшения организации парковки.

«Ключевым словом является сотрудничество с районной управой, которая может лучше других проконсультировать, как дальше себя вести. Для этого квартирное товарищество должно обратить с заявлением к районной управе и вместе найти подходящее решение», - сказал глава Департамента МуПо Айвар Тоомпере, который сам осуществлял рейд в Мустамяэ.

Приятным сюрпризом для инспекторов стал район Ласнамяэ, откуда ежедневно поступает больше всего жалоб о неправильной парковке.