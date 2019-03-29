Итоги рейда МуПо: катастрофическая ситуация в Мустамяэ и Ыйсмяэ, а ласнамяэсцы - молодцы!
В четверг вечером в ходе проходившего на протяжении трех часов рейда инспекторы МуПо выписали припарковавшимся на газоне в разных районах Таллинна автовладельцам 91 предупредительный штраф, 23 письменных предупреждения, а в 30 случаях разъяснительная работа была проведена устно.
Больше всего припарковавшихся на газоне - в Мустамяэ и Ыйсмяэ, где было проведено много устной разъяснительной работы и где людям рассказали, какие существуют возможности для улучшения организации парковки.
«Ключевым словом является сотрудничество с районной управой, которая может лучше других проконсультировать, как дальше себя вести. Для этого квартирное товарищество должно обратить с заявлением к районной управе и вместе найти подходящее решение», - сказал глава Департамента МуПо Айвар Тоомпере, который сам осуществлял рейд в Мустамяэ.
Приятным сюрпризом для инспекторов стал район Ласнамяэ, откуда ежедневно поступает больше всего жалоб о неправильной парковке.
«Туда мы отправили целых два патруля, но в действительности случаев парковки на газоне, достойных штрафа, было всего девять. Устную разъяснительную работу провели 18 раз, под дворниками было оставлено четыре предупреждения. Зато в Мустамяэ и Ыйсмяэ ситуация была катастрофической. Парковочные дома пустые, а произвольные парковки во дворах переполнены - многие из них, конечно, основательно разбиты в зеленых зонах», - добавил он.