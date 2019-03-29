Начинающий пьяный водитель, мчавший на BMW 160 км/ч, наказан арестом

Полицейские остановили машину на 189-м км шоссе Таллинн-Нарва в деревне Перьятси.

"Машина остановилась после сигнала полицейских, однако водитель попытался притвориться пассажиром и быстро пересел на заднее сиденье", - рассказал о случившемся ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. Полицейские установили, что из трех находившихся в машине людей за рулем был 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель совершил серьезное нарушение, такое поведение опасно и для него самого, и для окружающих. Несмотря на то, что у водителя нет на данный момент действующих наказаний за нарушения Закона о дорожном движении, мы доставили его в суд и подали ходатайство об аресте. Суд удовлетворил ходатайство полиции и назначил водителю в качестве наказания 15 дней ареста, из которых четыре дня он отбудет сразу, а остальные - частями, – сказал Дмитрий Наролин. - Так как водитель получил право на управление автомобилем менее года назад, вероятнее всего, он будет направлен по истечению двух лет снова на экзамен".

В BMW находился и владелец автомобиля, 20-летний мужчина, которому полиция вынесет наказание за передачу транспортного средства человеку в состоянии опьянения, а также за употребление наркотического вещества.

"Владелец хорошо знал, что он передает управление автомобилем пьяному человеку, так как они до этого вместе употребляли алкоголь. Это безответственный поступок, который без вмешательства полиции мог иметь трагические последствия", – добавил ведущий следователь.

Полиция напоминает, что владелец транспортного средства обязан следить за тем, чтобы принадлежащий ему автомобиль не попал в руки нетрезвого и не имеющего права на управление водителя.