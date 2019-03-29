Из-за нарвитянина, устроившего гонки на микромобиле, полиция надеется на изменение закона

В понедельник нарвитяне стали свидетелями настоящей полицейской погони – от стражей порядка пытался скрыться водитель микромобиля, создавая на дороге опасные ситуации.
Ситуация, когда микромобилем может управлять человек, лишенный водительских прав, по мнению полицейских, крайне опасная, пишет rus.err.ee.
Полицейские преследовали транспортное средство от самого начала проспекта Кангеласте, до подъезда дома, в котором проживает нарушитель, но даже там ему удалось ускользнуть от правосудия.
Как отмечают полицейские, нынешний закон позволяет управлять микромобилем и без водительского удостоверения, поэтому, выйдя на свободу, лихач снова сможет сесть за руль своего микромобиля.
Полицейские надеются, что парламент республики учтет этот казус в Нарве, и то, какую опасность могут представлять подобные водители без прав, пересмотрят закон и изменят ситуацию с микромобилями.