Из-за нарвитянина, устроившего гонки на микромобиле, полиция надеется на изменение закона

Ситуация, когда микромобилем может управлять человек, лишенный водительских прав, по мнению полицейских, крайне опасная, пишет rus.err.ee.

Полицейские преследовали транспортное средство от самого начала проспекта Кангеласте, до подъезда дома, в котором проживает нарушитель, но даже там ему удалось ускользнуть от правосудия.

Как отмечают полицейские, нынешний закон позволяет управлять микромобилем и без водительского удостоверения, поэтому, выйдя на свободу, лихач снова сможет сесть за руль своего микромобиля.