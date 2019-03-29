Не купить ли? На торги выставлена недвижимость в центре Таллинна

Адрес участка - Иманта, 8. «Речь идет об участке в районе с большим потенциалом развития, - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. - В ближайшие годы там, на не застроенных еще участках появятся солидные жилые и офисные здания. Предлагаемый участок находится в глубине жилого квартала, поодаль от дорог с интенсивным движением. Детальная планировка позволяет возвести здесь здание с коммерческими и жилыми площадями».

Участок определен как земля коммерческого назначения, имеет площадь 2981 м2, и его начальная цена - 1 510 600 евро. На участке можно построить дом высотой до пяти этажей с площадью под застройкой 2003 м2 и закрытой брутто-площадью 8300 м2 (в том числе коммерческой площади - 6000 м2 и жилой - 2300 м2).