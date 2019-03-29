У Мати Алавера отобрали тренерскую лицензию

Комиссия, по словам ее представителя, Тоомаса Тыниса, решила вопрос Алавера и Веэрпалу в абсолютном консенсусе.

"Исходя из указаний данных ЭОК и того багажа информации, что в отношении Мати Алавера даны показания и начато криминальное расследование, решили отозвать тренерский сертификат Мати Алавера" - сказал Тынис.

Как известно, исполком ЭОК в начале марта выдвинул предложение как освободить Алавера от должности члена исполкома МОК, так и вместе с Андрусом Веэрпалу лишить обоих членства в Олимпийском комитете. Также ЭОК лишил опальную пару всех наград и предложил лишить также тренерских лицензий.

"Поскольку у нас нет никаких официальных подтверждений связи Веэрпалу с допинговыми делами, то, на данный момент, приняли решения лицезнию тренера Веэрпалу не продлять. Как появятся новые обстоятельства - смягчающие или отягчающие, то тогда сформируем свою позицию. То, что мы сейчас имеем - очень приблизительная информация. Мы пришли к выводу, что нам надо больше конкретики" - так пояснил Тоомас Тынис решение с отношении Андруса Веэрпалу.