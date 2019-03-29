Вопрос читателя: как долго я могу ездить, не меняя серый паспорт после смены фамилии?

«В Эстонии я живу с рождения, но имею статус лица без определенного гражданства, то есть являюсь обладательницей так называемого серого паспорта. Замуж я вышла в Азербайджане за азербайджанца. И теперь возник вопрос: как долго мой паспорт будет оставаться действительным, если я сменила фамилию? Могу ли я ездить/летать и на протяжении какого времени со своим прежним паспортом?»

На вопрос ответила руководитель бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре Тийна Реккаро:

«Закон говорит, что владелец документа обязан сообщить в Департаментуполиции и погранохраны об изменениях в личных данных в течение одного месяца с момента изменения данных. Если человеку надо выехать из страны, лицо без определенного гражданства должно иметь при себе и паспорт и карту вида на жительство. Если запланированная поездка предстоит менее чем через месяц, женщине следует подать ходатайство о новых документах в срочном порядке. Информацию об этом можно найти на нашем сайте https://www2.politsei.ee/ru/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/.

Оперативно найти ответы на подобные вопросы помогают наши коллеги из службы телефона информации Департамента полиции и погранохраны, отвечающие по номеру 612 3000 в рабочие дни с 8 до 19 часов».