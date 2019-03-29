Исследование: только половина жителей Эстонии довольна своим здоровьем, у многих ожирение

По словам ученого Райнера Рейле, среди жителей Эстонии все больше тех, которые регулярно занимаются спортом и обращают внимание на сбалансированное питание, но в то же время увеличивается доля людей с ожирением, особенно среди мужчин. Также наблюдается снижение числа людей, чья работа связана с физической активностью.

«Половина населения трудоспособного возраста по-прежнему имеет избыточный вес или страдает ожирением», - сказал Рейл, по словам которого в то же время из опроса выяснилось, что врачи все чаще дают людям рекомендации по выбору продуктов питания и физической активности, а люди сознательно пытаются сделать более здоровый выбор.