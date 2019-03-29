Исследование: только половина жителей Эстонии довольна своим здоровьем, у многих ожирение

Половина жителей Эстонии оценивает свое здоровье как хорошее или очень хорошее, но у другой половины населения есть долгосрочные проблемы, связанные со здоровьем, сообщает Rus.ERR со ссылкой на исследование Института развития здоровья.
По словам ученого Райнера Рейле, среди жителей Эстонии все больше тех, которые регулярно занимаются спортом и обращают внимание на сбалансированное питание, но в то же время увеличивается доля людей с ожирением, особенно среди мужчин. Также наблюдается снижение числа людей, чья работа связана с физической активностью.
«Половина населения трудоспособного возраста по-прежнему имеет избыточный вес или страдает ожирением», - сказал Рейл, по словам которого в то же время из опроса выяснилось, что врачи все чаще дают людям рекомендации по выбору продуктов питания и физической активности, а люди сознательно пытаются сделать более здоровый выбор.
Исследование также показывает, что употреблять алкоголь жители Эстонии меньше не стали, но число регулярных курильщиков сокращается.