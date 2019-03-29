Rus.Postimees.ee112В Таллинне неизвестный напал на посетителя магазинаВ Таллинне неизвестный напал на посетителя магазинаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии29 марта 2019, 13:06Кулак. Иллюстративное фото.ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix28 марта в полицию сообщили, что в Пыхья-Таллинне в магазине, расположенном на улице Копли, неизвестный напал на 52-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииизбиениемагазиннападениеталлинн