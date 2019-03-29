Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix

28 марта в полицию сообщили, что в Пыхья-Таллинне в магазине, расположенном на улице Копли, неизвестный напал на 52-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. 

Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.