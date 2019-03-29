Светлая грусть Грузии: в Таллинн привезли Пиросмани

Выставка всемирно известного художника не может не заворожить своей камерностью: входишь в выставочный зал музея, а перед тобой – фотопортрет великого авангардиста прошлого века, под ним – ваза с красными розами, которые также ассоциируются и с творцом, и с его живописью.

ФОТО: София Дельвер

Экспозицию Пиросмани довольно неожиданно начинает офорт Пабло Пикассо, изобразившего Пиросмани в процессе создания полотен.

Картины Нико Пиросмани буквально уносят в другое измерение, где есть место тихой, будто застывшей жизни грузинских улиц. Удивительно, как на первый взгляд примитивные работы завораживают своей непередаваемой глубиной. В микропространстве каждого полотна художника есть и иносказательность, и искренность, и какая-то призрачная тайна.

ФОТО: София Дельвер

В работах Пиросмани ощущается влияние архаичного мировосприятия, где каждый отдельный человек или событие вписываются деталью в бескрайний узор жизни. Люди и животные в его картинах существуют на фоне условного пейзажа. Одновременно отдельными мазками обозначены земля и небо, поэтому фигуры на полотнах Пиросмани рельефны.

ФОТО: София Дельвер

На выставке представлены и работы отдельных лиц, и портреты, которые можно считать более обобщенными – образы ярких представителей грузинского народа, передающие атмосферу Тифлиса.

С особой теплотой и симпатией Пиросмани изображает муш – носильщиков товаров и тяжестей. Муши селились компактно и составляли отдельные общины. В основном это были крестьяне, приехавшие на зиму из деревни на заработки. Муши выделялись в картине города не только согнутыми под огромными тюками фигурами, но и своей традиционной крестьянской одеждой. Во времена Нико Пиросмани в Тифлисе проживало порядка двух тысяч муш, и их выразительные фигуры были неотъемлемой частью городского пейзажа.

ФОТО: София Дельвер

Женщины для художника – предмет преклонения. Изображая женщин, он обобщает их, исходя из народного представления об идеале красоты, но делает это не из эстетических побуждений, а чтобы подчеркнуть духовность и добродетели человека, его умаление перед Богом. Среди немногочисленных высказываний живописца о своих работах, есть отрывок, касающийся красавиц из Ортачалы: «Когда я пишу погибших ортачальских красавиц, я помещаю их на фоне черной жизни, но у них есть любовь к жизни – это цветы вокруг их фигур и птичка у плеча. Я пишу их на белых простынях, я их жалею, белым цветом я прощаю им грехи». Моделирование светлым по тёмному – характерный приём живописи художника, который подтверждает приверженность Пиросмани к эстетике декаданса.

ФОТО: София Дельвер

Даже эпически изображенное изобилие предметов натюрмортов мастера омрачает глубокий тёмный тон. Каждый из предметов, кстати, живёт отдельной жизнью, но, тем не менее, кажется решающей частицей пазла художника. Он соблюдает баланс, даже располагая предметы вне перспективы.

«К наивизму Пиросмани нельзя отнестись равнодушно. Его работы мне нравятся тем, что они простые и чистые, но наблюдать за героями можно очень долго. В них есть своеобразная глубина», - рассказала смотритель выставки и работник Кадриоргского музея Эве-Малль Варе. По её словам, выставка привлекает людей самых разных возрастов. Помимо этого, музейный работник отметила, что экспозиция будет интересна и детям, потому что для них предназначена интерактивная часть: на выставке можно сплести небольшой ковёр, а также нарисовать что-то на стене в духе Пиросмани.

Камерная выставка в Музее Миккеля подходит как и для людей далёких от изобразительного искусства, так и для самых изощренных критиков-искусствоведов, потому что состояние светлой грусти по гению Пиросмани не покинет никого.