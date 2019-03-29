Владимир Мижуй после освобождения вернулся к работе и намерен сам подать в суд

27 марта депутат горсобрания Владимир Мижуй был задержан полицией в рамках расследования коррупции в муниципальном предприятии Narva Vesi. Как сообщила в этот день Вируская окружная прокуратура, есть основание подозревать его во взяточничестве, в том, что он в качестве должностного лица признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ. Но уже 28 марта Владимир Мижуй был отпущен на свободу.

Владимир Мижуй с подозрениями в свой адрес категорически не согласен.

“Это был полный навет, из-за которого я буду подавать на этого человека в суд. Сидя в тюрьме, он написал на меня навет - стопроцентный навет. Я имею ввиду Сергея Березовского, - сказал Владимир Мижуй. - Следователь проверил все факты, они не подтвердились”.

Сергей Березовский - владелец компании Pipes Building OÜ, которая выполняла работы, выигрывая тендеры Narva Vesi. Часть этих тендеров, считает прокуратура, фирма выигрывала за взятки.

Советник прокуратуры по прессе Елена Филиппова отмечает:

“Владимиру Мижую были предъявлены подозрения. То, что его отпустили, означает всего лишь то, что прокуратура не ходатайствовало о взятии его под стражу. Никакие подозрения с него сняты не были”.

По словам депутата, ночь он провел за решеткой в Йыхви, потому что на тот момент не один следователь не мог его допросить. Утром после допроса его отпустили.

Сейчас Владимир Мижуй вернулся к работе в городском собрании.

“Меня никто оттуда не выгонял, - сказал он. - Сегодня у нас там совещание. И совет надо проводить. Не только в Narva Vesi, но и совет в Transservis-N надо проводить сегодня…”

Как председатель совета Narva Vesi, Владимир Мижуй вспоминает, что водоканал регулярно сотрудничал с Pipes Building OÜ уже много лет:

“Точно не могу сказать, но документы изъяли с 15-го года. Этого было достаточно. А работа у этой фирмы была и до этого. Лет восемь, наверное”.