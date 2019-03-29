Фото: уютное обилие неуютного бетона в одном отдельно взятом частном доме

Архитекторы оставили поверхности необработанными, сочетая их с натуральной древесиной лиственных пород, что сделало дом теплым и гостеприимным.

Участок расположен рядом с полем для гольфа и неподалеку от заболоченной местности, а также плотно зажат с обеих сторон другими домами. Диалог с улицей инициируется открытым навесом для автомобилей и творческой студией наверху, полупрозрачный экран которой светится ночью, когда художник садится за работу.

ФОТО: hqroom.ru

Планировка внутренних пространств проста. При входе в дом открывается галерея двойной высоты, застекленная со стороны центрального внутреннего двора.

ФОТО: hqroom.ru

Рядом спроектирован кабинет, а далее по коридору, ведущему к гостиной и кухне, расположены две спальни с санузлами. На втором этаже над дневной зоной выполнен главный спальный блок с ванной и гардеробной.

ФОТО: hqroom.ru

Принципы пассивной терморегуляции используются для стабилизации внутреннего микроклимата в резиденции круглый год. Сады на крыше создают тепловое одеяло над домом, а орошаются они из подземного резервуара объемом 10 000 литров, установленного под северным внутренним двором. Используемые материалы требуют минимального ухода и выбраны за свою долговечность.