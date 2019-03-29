Депутаты Рийгикогу выступят наблюдателями на президентских выборах на Украине

Члены делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выступят наблюдателями на президентских выборах на Украине, которые состоятся в воскресенье.

Руководитель эстонской делегации Март Нутть отметил, что ситуация на Украине непредсказуемая, и по всей вероятности, в первом туре президент избран не будет. В этом случае второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля. Реальная возможность пройти во второй тур есть у трех кандидатов: лидирующего в президентском рейтинге Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

Нутть добавил, что выборы президента являются прямыми. Так как Украина представляет собой парламентско-президентскую республику, президент наделен сравнительно широкими полномочиями. «Выборы президента могут усугубить напряжения между Украиной и Россией. Между Эстонией и Украиной сохраняются хорошие отношения, и президентские выборы на них, по всей видимости, не повлияют», – сказал Нутть.

Наблюдателями на президентских выборах на Украине также выступят члены делегации Эстонии в ПА ОБСЕ Яанус Марранди и Мати Райдма. Члены эстонской делегации будут находиться в столице государства Киеве и его окрестностях.