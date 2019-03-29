ЕСПЧ отказался принять к рассмотрению жалобу Кокорина

«Мы ничего не знаем о том, приняли жалобу в ЕСПЧ или нет. Сейчас всё на стадии обработки материалов в канцелярии. Мало ли где что написано? У нас нет никаких сведений на этот счёт. В ЕСПЧ поступает огромное количество жалоб, многие из них отсекают ещё на стадии приёма в канцелярию. Критерии определения приемлемости или неприемлемости зависят от правильности заполнения формуляра. Я уверен, что он у нас заполнен правильно. Почему произошёл сбой — неизвестно. Если это действительно так — предположим, — то мы всё скорректируем и тут же отправим ещё одну жалобу.