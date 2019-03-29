ЕСПЧ отказался принять к рассмотрению жалобу Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал решение Европейского суда по правам человека отклонить жалобу его подзащитного.
Жалоба на арест футболиста не была рассмотрена Страсбургским судом, а причиной стали ошибки в её оформлении.
«Мы ничего не знаем о том, приняли жалобу в ЕСПЧ или нет. Сейчас всё на стадии обработки материалов в канцелярии. Мало ли где что написано? У нас нет никаких сведений на этот счёт. В ЕСПЧ поступает огромное количество жалоб, многие из них отсекают ещё на стадии приёма в канцелярию. Критерии определения приемлемости или неприемлемости зависят от правильности заполнения формуляра. Я уверен, что он у нас заполнен правильно. Почему произошёл сбой — неизвестно. Если это действительно так — предположим, — то мы всё скорректируем и тут же отправим ещё одну жалобу.
Сроки позволяют. У нас есть фамилия человека, который принял нашу жалобу, в новости имя человека не указано. Значит, это обычные слухи. Более того, Европейский суд — структура публичная, там всё сразу появляется на официальном сайте. Там ничего подобного нет. Так что не знаю, что это за явление. Может, кто-то кому-то шепнул о таком решении. Как только появится ясность, мы доведём до сведения СМИ, в чём проблема, и будем её исправлять", — сказал Ромашов championat.com.