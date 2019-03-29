Касается российских граждан: Минобороны Финляндии объяснило нюансы нового закона о недвижимости

В комментарии «Фонтанке» госсекретарь правового отдела Минобороны Финляндии Пертту Васениус объяснил суть грядущих изменений.

По его словам, точная дата вступления в силу пакета законов еще не определена, но предполагается, что это будет 1 января 2020-го года. С этого момента россияне для покупки недвижимости должны будут подать заявление на получение соответствующего разрешения. Сделать это нужно будет до заключения сделки или не позднее двух месяцев после нее. В заявлении о выдаче разрешения указывается, в частности, предполагаемая цель использования имущества. Нужны ли будут какие-то дополнительные документы и доказательства намерений, пока неизвестно. Министерство обороны обещает дать более подробные инструкции по подаче заявки ближе к вступлению в силу закона.

Если человек не получил разрешение по какому-то конкретному участку, это не означает, что тому же лицу запретят приобрести другую недвижимость в Финляндии.

Единственный новый закон из восьми, который может использоваться для вмешательства в право владения недвижимостью, купленной до его вступления в силу, – это закон о принудительном выкупе, который предусматривает право государства забирать с выплатой компенсации определенную собственность по соображениям национальной безопасности. Однако и это – формальность, которая не повлечет за собой больших изменений, уверяют финские власти.

«Российским владельцам дач не стоит беспокоиться о своем имуществе. Требование о наличии разрешения на владение недвижимостью не распространяется на существующие отношения собственности. Что касается принудительного выкупа, то в Финляндии долгое время действовал общий закон о выкупе, который в большинстве случаев позволял это делать в случае угрозы национальной безопасности. Правовая ситуация в этом отношении кардинально не меняется. Реформа законодательства о принудительном выкупе направлена на уточнение оснований для него. Подобное случалось крайне редко, и увеличение числа таких случаев не предвидится. Если выкуп недвижимости будет признан необходимым для обеспечения национальной безопасности, владельцу имущества будет выплачена полная компенсация по максимальной справедливой стоимости», – пояснил представитель Минобороны.

«Процесс выдачи разрешения и получения приоритетного права покупки земли осуществляется индивидуально для каждого участка, и возможный принудительный выкуп тоже касается только определенных участков, – подчеркнул Васениус. – Новое законодательство не позволяет выкупить всю принадлежащую гражданам какой-то одной страны недвижимость или категорически запретить выдавать им разрешения на покупку земли. Это была бы дискриминация, которая запрещена как Конституцией Финляндии, так и Европейским судом по правам человека. То есть, по сути, российским владельцам не нужно волноваться о новом законодательстве, нет никакого риска, что финское государство принудительно выкупит участки россиян».

На вопрос о том, какое конкретно расстояние является опасно близким соседством со страгетически важными объектами, в Минобороны не уточнили.