Накачивали наркотиками детей и насиловали перед камерами: в Финляндии разоблачена масштабная сеть педофилов

Однако деятельность преступной сети распространилась далеко за пределы Финляндии: сохранены материалы и прямые эфиры, которыми финны делились с жителями по меньшей мере 17 стран. «В основном это европейские страны рядом с нами или западные страны», - сказала Спрингаре, слова которой приводит Postimees.

В ходе расследования не потребовали выдачи граждан ни одной другой страны, передает новостной портал MTV.

Расследование началось в 2017 году после информации, поступившей из-за границы. Установлен целый ряд преступлений: сексуальная эксплуатация детей, изнасилование, распространение непристойных фотографий с детьми, приобретение таких фотографий в большом количестве и их просмотр и, кроме того, наркопреступления. Во многих случаях, по оценке полиции, имели место отягчающие обстоятельства.

Точный характер совершенный преступлений полиция не обнародует, но известно, что в некоторых случаях детей накачивали амфетамином перед их эксплуатацией или удерживали их, чтобы принудить к поступкам сексуального содержания.

Сейчас полиция прекратила производство и передала дело прокуратуре для предъявления обвинения. Всего обвинение могут предъявить по 22 пунктам. Зафиксировано 70 преступных эпизодов, но некоторые из них к настоящему моменту устарели.

Жертвы не искали помощи

Согласно подозрениям, жертвами педофилов стали шесть мальчиков, возраст которых во время их использования был от шести до 15 лет. По данным полиции, некоторые жертвы знали друг друга. Преступления совершались с 2004 по 2018 год, передает Yle. Ни одна из жертв не обращалась к властям, пока полиция сама их не разыскала.

Чтобы защитить жертв, полиция не разглашает, где именно были совершены преступления, особенно, учитывая тот факт, что часть преступлений была совершена в очень маленьких населенных пунктах. Однако окружной прокурор Яана Нюрхинен все же уточнила, что некоторые преступления были совершены в регионе Южная Похьянмаа.

По словам проводившей расследование Санны Спрингаре,

родители, не предчувствуя ничего дурного, спокойно оставляли своих детей в обществе подозреваемых, которых они знали.

«Подозреваемых считали в высшей степени заслуживающими доверия. Родители оставляли своих детей с людьми, которые, как выяснилось, оказались подозреваемыми в преступлениях», - отметила следователь.

По данным Yle, главный подозреваемый по этому делу ранее работал с детьми в одном из лютеранских приходов в регионе Южная Похъянмаа.

По информации Yle, он также входил в состав приходского совета.

Мужчину подозревают в том числе в тяжком изнасиловании ребенка.

Пятеро подозреваемых жили в разных регионах Финляндии. Четверым из них за 50, один немного моложе. Единственное, что связывает эту пятерку, - преступления на почве педофилии, не все из них даже были знакомы между собой. Связующим звеном между ними был мужчина, которого считают лидером преступной сети: он контролировал большую часть деятельности и действовал как в Финляндии, так и за рубежом.