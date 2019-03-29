Samsung Galaxy S10+ стал новым лучшим смартфоном рейтинга Consumer Reports

После проведения тестов смартфона Samsung Galaxy S10+ представители Consumer Reports заявили, что именно он является лучшим смартфоном, который вы можете купить сегодня, пишет ixbt.com. Аккумулятор емкостью 4100 мА•ч позволяет смартфону работать дольше других флагманов. В частности, при обычном сценарии смартфон проработал 39,5 часа, что на 8 часов больше, чем удалось Galaxy Note. Смартфоны Galaxy S10e (3100 мА•ч) и Galaxy S10 (3400 мА•ч) проработали в течение 33,5 и 35,5 часов соответственно. Для тестирования использовали роботизированный палец, который выполнял с экраном смартфона стандартные манипуляции, необходимые для просмотра веб-страниц, фотографирования, запуска потокового видео, телефонных звонков и использования GPS.

Чтобы проверить, насколько прочен телефон, Consumer Reports протестировал его во вращающейся металлической камере, в которой он совершил 100 падений под разными углами. Смартфон прошел это тест невредимым. У Galaxy S10e в ходе этого испытания появилось повреждение в углу на корпусе, а Galaxy S10 также не понес потерь. В прошлом году у Galaxy S9 были небольшие царапины после 100 падений, а Galaxy S9+ пережил первые 50 падений, но затем экран треснул.