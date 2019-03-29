Отправившийся в Киев Март Нутть: напряжения между Украиной и Россией могут усугубиться

Руководитель эстонской делегации Март Нутть отметил, что ситуация на Украине – непредсказуемая и, по всей вероятности, в первом туре президент избран не будет. В этом случае второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля, передает в пятницу, 29 марта, Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

Реальная возможность пройти во второй тур есть у трех кандидатов: у лидирующего в президентском рейтинге Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.