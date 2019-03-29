Пт, 29.03.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
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  • Отправившийся в Киев Март Нутть: напряжения между Украиной и Россией могут усугубиться

Отправившийся в Киев Март Нутть: напряжения между Украиной и Россией могут усугубиться

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Март Нутть.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Члены делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выступят наблюдателями на президентских выборах на Украине, которые состоятся в воскресенье.

Руководитель эстонской делегации Март Нутть отметил, что ситуация на Украине – непредсказуемая и, по всей вероятности, в первом туре президент избран не будет. В этом случае второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля, передает в пятницу, 29 марта, Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

Реальная возможность пройти во второй тур есть у трех кандидатов: у лидирующего в президентском рейтинге Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

«Выборы президента могут усугубить напряжения между Украиной и Россией», - сказал Нутть, добавив, что между Эстонией и Украиной сохраняются хорошие отношения, и президентские выборы на них, по всей видимости, не повлияют.

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