Специалисты, которые занимаются расследованием катастрофы авиалайнера Boeing 737 Max в Эфиопии, пришли к предварительному выводу, что перед тем, как самолет спикировал и врезался в землю, на бортовом компьютере сработала программа, которая корректировала действия пилотов в фоновом режиме.
Такой вывод они сделали, изучив бортовые самописцы, сообщает издание Wall Street Journal.
Ранее эксперты указывали, что программа могла стать причиной авиакатастрофы, однако никаких доказательств пока не было опубликовано.
Теперь, по данным издания, следствие выяснило, что программа как минимум сработала перед крушением.
Речь идет о программе «Улучшение характеристик системы маневрирования» (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Она предназначена для того, чтобы автоматически, не уведомляя пилота, направлять нос самолета вниз, когда лайнер пытается задрать его (такова особенность новых Boeing 737 Max).