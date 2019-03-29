Работу этой системы изучают также в ходе расследования катастрофы «Боинга» индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившегося в прошлом году.

Никаких официальных заключений о причастности системы MCAS к этим катастрофам нет.

В корпорации Boeing заявили, что не могут давать комментарии по поводу данных, изложенных в статье Wall Street Journal, поскольку расследование еще не закончено.

В министерстве транспорта Эфиопии сообщили, что видели публикацию и в ближайшее время готовы выпустить комментарий.

Ранее на этой неделе, начавшейся 25 марта, Boeing объявила о том, что намерена доработать программу MCAS.

Крушение «Боинга» в Эфиопии

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км от города отправления.

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года такой же «Боинг» индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Как работает система MCAS?

Из-за особенностей расположения двигателей в Boeing 737 Max компания разработала систему MCAS, которая опускала нос самолета вниз, чтобы избежать потери скорости и сваливания лайнера.

Конструкторы сделали так, чтобы эта система работала в «фоновом» режиме, не сообщая пилоту о своей работе и тем самым не отвлекая его.

Положение самолета система определяла при помощи датчиков «угла атаки» - так в авиации называется угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос.

При большом угле самолет, например, может продолжать лететь горизонтально вперед, с задранным вверх носом. В таком положении он будет терять скорость и в конце концов свалится в штопор.

Угол атаки на Boeing 737 измеряют два датчика, которые представляют собой небольшие «флажки» на борту фюзеляжа в носовой части.

Именно неисправность одного из датчиков, говорили эксперты, могла привести к тому, что MCAS ошибочно сочла, что угол атаки самолета увеличился и надо направить лайнер к земле.

Одни авиационные эксперты упрекают Boeing в том, что MCAS фактически управляла самолетом одновременно с пилотами, которые не подозревали об этом.

Другие говорят, что стандартные процедуры реагирования на подобное странное поведение самолета могли бы исправить ситуацию, поскольку они предусматривали отключение автоматики и переход на полное ручное управление.

Нарастающее недовольство по поводу электронной системы уже довело компанию Boeing до суда.

В Федеральный суд Чикаго поступил иск от семьи одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, гражданина Руанды Джексона Мусони.

Истцы обвиняют Boeing в том, что она допустила ошибки при разработке автоматической системы полетов.

Эксплуатация всех самолетов Boeing 737 Max в мире в настоящее время приостановлена.