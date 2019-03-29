Очередной европейский город заявил, что не желает размещать у себя туристов

Городской совет Мадрида утвердил специальный план, регулирующий аренду жилья. Согласно ему, квартиры в жилых домах в центре города, используемые для сдачи в аренду, должны иметь отдельный вход для гостей. По новым правилам туристы не смогут использовать также и общие лифты вместе с постоянными жильцами. Об этом сообщает El Pais.
На практике это означает, что 95% квартир не смогут пройти необходимую сертификацию для данного вида деятельности. Более 10 тысяч квартир в Мадриде теперь нельзя будет сдать в аренду туристам, — заявляют эксперты. Новые правила касаются объектов, которые используются в бизнес-целях суммарно более 90 дней в году, сообщает turizm.ru. Ограничения затронут территорию, охватывающую исторический центр города, а также такие районы, как Монклоа-Аравака, Аргансуэла, Ла Латина, Усера и Карабанчел.
Член городского совета по устойчивому городскому развитию Жозе Мануэль Кальво заявил: «Новые правила необходимы, потому что массовый туризм не приносит пользы городам, а наоборот, делает их хуже». Представители популярной платформы по бронированию жилья Airbnb описали новые правила как не очень понятные, несправедливые и содержащие непропорциональные ограничения.