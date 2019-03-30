Миф или нет: гастарбайтеры добавляют работы полиции?

«Бес попутал», -так чаще всего объясняют свое поведение, попавшись на мелкой краже в магазине, граждане Украины, Молдовы и Беларуси, приехавшие в Эстонию на заработки.
Ни для кого не секрет, что в последние годы Эстония стала магнитом для выходцев с Украины, Молдовы и Беларуси. По данным миграционной статистики, в прошлом году одних только украинцев зарегистрировалось для краткосрочной работы в Эстонии около 20 000. И это только те, кто оформил все документы и работал в стране легально. О нелегальных туристах-работягах статистика умалчивает. Говорилось о еще примерно таком же количестве человек – только белорусам нужно оформлять визу для въезда в Шенгенскую зону и Эстонию, а для туристов из Молдовы и Украины действует минимум полугодовой безвизовый режим.
Их немного, но их прибывает
В том, что жители других стран приезжают в Эстонию работать, учиться и отдыхать, нет ничего плохого – напротив, это благо для нашей экономики. Однако бытует (или культивируется и используется политиками) представление, что гастарбайтеры совершают множество правонарушений. Так, недавно в одном из торговых центров Таллинна поймали приезжего украинца, по карманам которого были распиханы баночки с водкой (кто не знает, водку продают не только в бутылках, но и в одноразовых запечатанных стаканчиках). «Бес попутал», - так пойманный с поличным объяснил, почему прошел с товаром мимо кассы. Его, конечно, передали полиции, хотя уголовного дела стаканчики за собой не повлекли: кражи до 200 евро у нас декриминализованы и являются административным правонарушением. По словам людей, имеющих отношение к полиции, в последнее время таких «бесом попутанных» гастарбайтеров стало слишком много. Мы решили выяснить, подтверждается ли это статистически.
Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик уточнила, что, учитывая все виды преступлений (вне зависимости от статьи), в 2018 году количество подозреваемых увеличилось среди граждан всех трех стран: «Но, поскольку цифры еще не очень большие, рано говорить, идет ли речь о новой тенденции в преступности или нет».
Объясним на цифрах. По данным статистики, в 2018 году было зарегистрировано 7043 кражи, отвечающих признакам статьи 199 Пенитенциарного кодекса: «Сюда относятся все кражи, отвечающие признакам преступления, ущерб от которых превышает 200 евро». Туулик уточнила, что белорусы на кражах (в частности) и преступлениях (в целом) попадаются намного реже, чем украинцы и молдаване.
Пальму же первенства удерживают украинцы, но, справедливости ради, нужно сказать, что их вклад в преступность в Эстонии маргинален. Например, в прошлом году в силу вступили приговоры в отношении сорока граждан Украины, шесть из которых были наказаны за кражи (не забываем, что речь идет об уголовно наказуемых кражах, ущерб от которых превышал 200 евро). И второе, что нужно отметить, база данных не показывает, являются ли эти украинцы гастарбайтерами или это постоянно проживающие в Эстонии люди, являющиеся гражданами Украины.
Правда о кражах в цифрах
Если Министерство юстиции знает только о тех правонарушениях, которые повлекли за собой возбуждение уголовных дел, то в Департаменте полиции и погранохраны должны заниматься и так называемыми мелкими кражами или, как их юридически правильнее называет пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Виктория Корпан, «проступками против малоценных вещей».
Таких, по ее словам, за первые два месяца нынешнего года только в Таллинне было зарегистрировано 803. «Количество таких проступков по сравнению с тем же периодом за последние три года остается примерно на одинаковом уровне, постоянно немного снижаясь: январь-февраль 2018 года – 818, январь-февраль 2017 год – 841, январь-февраль 2016 года – 1051», - уточнила представитель полиции.
За те же два месяца этого года граждане Украины, Молдовы и Беларуси попались на 24 кражах – 22 раза речь шла о проступках против малоценных вещей, а две кражи по своей ценности превысили порог в 200 евро и повлекли за собой уголовные дела. И тут больше отличились молдаване, на долю которых выпали 10 случаев краж. Девять раз на кражах ловили украинцев и пять раз - белорусов. Все они не являются постоянными жителями Эстонии, а у шестерых даже были срочные виды на жительство для работы или учебы.
Корпан уточнила, что в одном случае кражу совершила женщина, остальные остаются на совести мужчин в возрасте 22-49 лет. Чтобы понять, на что покушаются гости: «Суммы ущерба начинаются от 74 центов за пару пакетиков растворимого кофе и увеличиваются до стоимости дешевого алкоголя, конфет, отверток, а также одежды и косметики».
Данных не собирают, но все видят
Представители ведущих охранных фирм отвечают на вопросы о гастарбайтерах осторожно. Например, представитель USS Grupp OÜ Рауль Паруск сказал, что статистики по гражданской принадлежности задержанных на кражах они не ведут, но и тенденции увеличения числа граждан данных стран среди магазинных воришек не заметили. Его же слова подтвердила представитель Securitas Eesti AS Анника Каринди, которая уточнила, что такую информацию в данном охранном предприятии не собирают и не обрабатывают.
Более познавательной информацией с нами поделился руководитель по связям с общественностью G4S Eesti Реймо Рая, который также уточнил, что подробной информации о национальности воришек или правонарушителей в этой фирме не собирают, однако тенденции анализируют и за ситуацией следят.
«Наш опыт показывает, что чем больше представителей одной национальности в стране, тем вероятнее, что кто-то из них совершит правонарушение, - объяснил Рая. - Например, в то время, когда Эстонию посещало большое количество финнов, наши охранники больше сталкивались с гражданами Финляндии. Одним словом: наши охранники чаще сталкиваются с гражданами соседних стран, поскольку они чаще попадают в Эстонию».
Он уточнил, что возникали и ситуации, когда сотрудники G4S ловили граждан Латвии и Литвы, которые специально приезжали в Эстонию для того, чтобы украсть. Речь идет о так называемых профессиональных ворах.
«Глядя на события последнего времени, можно сказать, что в некоторых строительных магазинах и некоторых торговых центрах мы начали ловить за совершение кражи и лиц, являющихся выходцами указанных вами трех стран, которые находятся на территории Эстонии на основании видов на жительство. Но речь все же идет об единичных случаях и мелких кражах», - добавил он.
Пойманных высылают из страны
Понятно, что пойманных на преступлениях иностранных граждан, имеющих временное основание для нахождения в Эстонии, высылают. Судя по предоставленным Министерством юстиции данным, которые, как нам уточнили, пока не полны, в прошлом году только за уголовно наказуемые кражи из страны выслали двух граждан Украины и одного гражданина Беларуси.
Как уточнил руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару: «Eсли виновное деяние было совершено лицом, не являющимся постоянным жителем Эстонии, то Департамент полиции и погранохраны признает недействительными основания для нахождения иностранца в Эстонии. Иностранцу выдается предписание на выезд и, как правило, в таком случае также к нему применяется и запрет на въезд в Эстонию. В зависимости от совершенного виновного деяния запрет на въезд в Эстонию может быть установлен на срок до пяти лет».
Почему стараются поступать радикально? «В большинстве случаев эти люди совершали правонарушения осознанно, то есть это не та ситуация, когда человек случайно забыл заплатить за какую-то вещь. А в некоторых случаях также оказывалось, что человек, совершивший кражу, работал в Эстонии незаконно», - объяснил Ару.
Таким образом, натолкнувшие нас на эту тему работники полиции правы – приезжающие в страну на заработки гастарбайтеры добавляют работы правоохранительным органам. Но, к счастью, о катастрофе речь все же не идет, а на глаза они начали попадаться по той простой причине, что их становится все больше.
Гражданство подозреваемых в совершении краж
§ 199
2017
2018
Молдова
0
4
Украина
5
9
Беларусь
2
7
Гражданство лиц, признанных виновными в судах в 2018 году
§ 199
Молдова
2
Украина
6
Беларусь
4