Миф или нет: гастарбайтеры добавляют работы полиции?

Ни для кого не секрет, что в последние годы Эстония стала магнитом для выходцев с Украины, Молдовы и Беларуси. По данным миграционной статистики, в прошлом году одних только украинцев зарегистрировалось для краткосрочной работы в Эстонии около 20 000. И это только те, кто оформил все документы и работал в стране легально. О нелегальных туристах-работягах статистика умалчивает. Говорилось о еще примерно таком же количестве человек – только белорусам нужно оформлять визу для въезда в Шенгенскую зону и Эстонию, а для туристов из Молдовы и Украины действует минимум полугодовой безвизовый режим.

Их немного, но их прибывает

В том, что жители других стран приезжают в Эстонию работать, учиться и отдыхать, нет ничего плохого – напротив, это благо для нашей экономики. Однако бытует (или культивируется и используется политиками) представление, что гастарбайтеры совершают множество правонарушений. Так, недавно в одном из торговых центров Таллинна поймали приезжего украинца, по карманам которого были распиханы баночки с водкой (кто не знает, водку продают не только в бутылках, но и в одноразовых запечатанных стаканчиках). «Бес попутал», - так пойманный с поличным объяснил, почему прошел с товаром мимо кассы. Его, конечно, передали полиции, хотя уголовного дела стаканчики за собой не повлекли: кражи до 200 евро у нас декриминализованы и являются административным правонарушением. По словам людей, имеющих отношение к полиции, в последнее время таких «бесом попутанных» гастарбайтеров стало слишком много. Мы решили выяснить, подтверждается ли это статистически.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик уточнила, что, учитывая все виды преступлений (вне зависимости от статьи), в 2018 году количество подозреваемых увеличилось среди граждан всех трех стран: «Но, поскольку цифры еще не очень большие, рано говорить, идет ли речь о новой тенденции в преступности или нет».

Объясним на цифрах. По данным статистики, в 2018 году было зарегистрировано 7043 кражи, отвечающих признакам статьи 199 Пенитенциарного кодекса: «Сюда относятся все кражи, отвечающие признакам преступления, ущерб от которых превышает 200 евро». Туулик уточнила, что белорусы на кражах (в частности) и преступлениях (в целом) попадаются намного реже, чем украинцы и молдаване.

Пальму же первенства удерживают украинцы, но, справедливости ради, нужно сказать, что их вклад в преступность в Эстонии маргинален. Например, в прошлом году в силу вступили приговоры в отношении сорока граждан Украины, шесть из которых были наказаны за кражи (не забываем, что речь идет об уголовно наказуемых кражах, ущерб от которых превышал 200 евро). И второе, что нужно отметить, база данных не показывает, являются ли эти украинцы гастарбайтерами или это постоянно проживающие в Эстонии люди, являющиеся гражданами Украины.

Правда о кражах в цифрах