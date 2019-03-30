От русского филолога в Таллинне до полицейского в Ида-Вирумаа

Близкие не сразу приняли ее выбор. «Сначала испугались, твердили, что это не женская работа, а со временем смирились, наблюдая за тем, как мне нравится моя профессия, - говорит София. – Конечно, родителям понадобилось время, но сейчас они рады за меня и во всем поддерживают». Однако после окончания Софией академии, ее близких ждал еще один сюрприз: решение девушки переехать из столицы в Ида-Вирумаа.

Не так страшен Ида-Вирумаа

На практику кадета Ислевскую отправили на северо-восток страны – в город Йыхви, чему она была очень рада. «На самом деле я решила, что хочу жить в Ида-Вирумаа, еще во время учебы на русской филологии. У меня была однокурсница из Кохтла-Ярве, и она как-то пригласила меня в гости, чтобы показать свой родной город. На тот момент я совсем не представляла, что такое Ида-Вирумаа, разве только слышала разные страшные истории о регионе, – вспоминает она. – Мы поехали с ней на три дня, и у меня произошел разрыв шаблона: мне говорили одно, а увидела я совсем другое. Я познакомилась с маленьким и уютным городом, где была возможность насладиться тишиной и прекрасной природой. Я уже тогда подумала, что хотела бы здесь пожить. Но на тот момент это все казалось лишь фантазиями, которым не суждено воплотиться в жизнь».

После прохождения практики София уже окончательно решила, что собирает чемоданы и переезжает в Йыхви. «Поскольку я сама этого сильно хотела, переезд дался мне легко. В отличие от Таллинна в Ида-Вирумаа нет этой суматохи, жизнь протекает спокойно и размеренно, здесь уютно и гораздо меньше людей. Отчасти помогло и то, что во время учебы я год жила в Пярну и, в принципе, успела немного отвыкнуть от сумасшедшего столичного ритма жизни, - рассказывает Ислевская. – Конечно, первоначально я скучала по родителям и друзьям. Но в то же время понимала, что в любой момент могу поехать к ним или пригласить их к себе в гости. А со временем обрастаешь новыми знакомствами, друзьями. Сейчас с уверенностью могу сказать, что не чувствую себя ущемленной и не жалею о своем выборе».

Скучать в маленьком городе бывшей столичной жительнице не приходится. «С одной стороны, я понимаю жалобы местных жителей, что в том же Таллинне, безусловно, больше возможностей для интересного времяпрепровождения, но и здесь есть чем заняться, было бы желание, – уверена Ислевская. – В крайнем случае всегда можно поехать в Нарву, погулять в Тойла или Нарва-Йыэсуу. Скучно может быть где угодно, если человек даже не пытается сам организовать свой досуг».

Первое испытание на прочность