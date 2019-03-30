От русского филолога в Таллинне до полицейского в Ида-Вирумаа

Пролезать через окна, бегать за малолетними нарушителями, ловить пьяных водителей и урегулировать семейные конфликты – это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться патрульному полицейскому даже в таком небольшом городе, как Йыхви.
В 2016 году завершившая обучение в Академии МВД по специальности патрульного полицейского коренная жительница Таллинна София Ислевская собрала чемоданы и переехала в Йыхви, чтобы начать службу в местном отделении полиции. К тому моменту у нее был и диплом русского филолога, полученный двумя годами ранее.
От мечты к реальности
«Я с детства хотела стать полицейским. Уже тогда моими любимыми фильмами были боевики и детективы. А еще у нас был друг семьи - полицейский, и он много интересного рассказывал о своей работе. Поэтому я уже ребенком понимала, кем хочу стать, – рассказывает Ислевская. – В более сознательном возрасте я еще больше убедилась, что хочу помогать людям. Я подумала, что это прекрасная возможность делать мир хоть чуточку лучше. Но, к сожалению, обстоятельства не сразу позволили воплотить свою мечту в жизнь».
После школы она поступила в Таллиннский университет на специальность русская филология. «Учеба в Академии МВД проходила не только в Таллинне, но и в Пярну, а по семейным обстоятельствам я не могла уехать в другой город. Можно сказать, что на тот момент меня пугал именно переезд», – говорит она. Но даже во время обучения на филологическом факультете нашу героиню не покидала мысль о воплощении детской мечты в реальность. Она почти год посвятила подготовке к поступлению в Академию МВД.
«Я использовала все возможные варианты, чтобы побольше узнать о специфике этой профессии. Например, в газете прочитала, что есть День тени, когда можно прийти к представителю профессии, которая тебя интересует, и провести весь день с ним, наблюдая за его работой. Я написала в полицию, что меня интересует работа патрулей, с молодежью или участкового полицейского, – вспоминает Ислевская. – Меня приставили к участковым и молодежным полицейским. Эта была прекрасная возможность побольше узнать о профессии: меня познакомили со структурой, с участком, обрисовали особенности службы и ответили на мои вопросы».
Основательная подготовка
Затем она приняла участие в Дне открытых дверей Академии МВД, в рамках которых была возможность на целых три дня ощутить себя кадетом. «Я также была прикреплена на все это время к одному из кадетов, с которым я ходила на все занятия и мероприятия. Мне настолько все понравилось, что я еще раз убедилась в правильности своего решения стать полицейским».
Подготовка шла не только моральная, но и физическая. «Для поступления я дополнительно бегала, отжималась, делала упражнения на пресс, – перечисляет Ислевская. – Все кадеты говорили, что поступить достаточно сложно. Для сравнения, на русскую филологию я только отправила заявление, а при поступлении в академию проходила собеседование и сдавала тесты на физическую подготовку и знание эстонского языка».
На тот момент я совсем не представляла, что такое Ида-Вирумаа, разве только слышала различные страшные истории
Близкие не сразу приняли ее выбор. «Сначала испугались, твердили, что это не женская работа, а со временем смирились, наблюдая за тем, как мне нравится моя профессия, - говорит София. – Конечно, родителям понадобилось время, но сейчас они рады за меня и во всем поддерживают». Однако после окончания Софией академии, ее близких ждал еще один сюрприз: решение девушки переехать из столицы в Ида-Вирумаа.
Не так страшен Ида-Вирумаа
На практику кадета Ислевскую отправили на северо-восток страны – в город Йыхви, чему она была очень рада. «На самом деле я решила, что хочу жить в Ида-Вирумаа, еще во время учебы на русской филологии. У меня была однокурсница из Кохтла-Ярве, и она как-то пригласила меня в гости, чтобы показать свой родной город. На тот момент я совсем не представляла, что такое Ида-Вирумаа, разве только слышала разные страшные истории о регионе, – вспоминает она. – Мы поехали с ней на три дня, и у меня произошел разрыв шаблона: мне говорили одно, а увидела я совсем другое. Я познакомилась с маленьким и уютным городом, где была возможность насладиться тишиной и прекрасной природой. Я уже тогда подумала, что хотела бы здесь пожить. Но на тот момент это все казалось лишь фантазиями, которым не суждено воплотиться в жизнь».
После прохождения практики София уже окончательно решила, что собирает чемоданы и переезжает в Йыхви. «Поскольку я сама этого сильно хотела, переезд дался мне легко. В отличие от Таллинна в Ида-Вирумаа нет этой суматохи, жизнь протекает спокойно и размеренно, здесь уютно и гораздо меньше людей. Отчасти помогло и то, что во время учебы я год жила в Пярну и, в принципе, успела немного отвыкнуть от сумасшедшего столичного ритма жизни, - рассказывает Ислевская. – Конечно, первоначально я скучала по родителям и друзьям. Но в то же время понимала, что в любой момент могу поехать к ним или пригласить их к себе в гости. А со временем обрастаешь новыми знакомствами, друзьями. Сейчас с уверенностью могу сказать, что не чувствую себя ущемленной и не жалею о своем выборе».
Скучать в маленьком городе бывшей столичной жительнице не приходится. «С одной стороны, я понимаю жалобы местных жителей, что в том же Таллинне, безусловно, больше возможностей для интересного времяпрепровождения, но и здесь есть чем заняться, было бы желание, – уверена Ислевская. – В крайнем случае всегда можно поехать в Нарву, погулять в Тойла или Нарва-Йыэсуу. Скучно может быть где угодно, если человек даже не пытается сам организовать свой досуг».
Первое испытание на прочность
После переезда она сразу начала работать патрульным полицейским в Йыхвиском отделении полиции. Всю ответственность профессии ей пришлось ощутить чуть ли не с первых часов дежурства, когда один экстренный вызов подверг новоиспеченную сотрудницу полиции испытанию на прочность.
«Это был первый или второй день, как я вышла на работу. Нам приходит сообщение об угрозе взрыва в йыхвиском торговом центре Tsentraal, - рассказывает Ислевская. – Этот вызов я очень хорошо запомнила. К таким сообщениям в полиции всегда относятся очень серьезно, поскольку никогда не знаешь, идет речь о шутке или есть реальная угроза. А тогда я еще только поступила на службу и сразу почувствовала весь груз ответственности, в полной мере ко мне пришло осознание, что теперь я не кадет, а полноценный страж правопорядка. К счастью, вызов оказался ложным, все обошлось».
Как-то один водитель пытался меня убедить, что он перепил кефира и поэтому прибор показывает, что он нетрезв.
Каких-то существенных трудностей даже в первые дни работы у нее не возникало. «Во время обучения нам дают хорошую базу. Конечно, ко всему быть готовым невозможно: все люди разные и реакции их тоже отличаются, а предсказать поведение некоторых в критических ситуациях вовсе невозможно. Поначалу действуешь методом проб и ошибок, используя и полученные знания, и жизненный опыт. Но каких-то больших трудностей и проблем не было, поскольку рядом всегда есть более опытные коллеги, готовые прийти на помощь и при необходимости подсказать. Это позволяет чувствовать себя более уверенно, поскольку знаешь, что тебя всегда подстрахуют. Со временем уже сам накапливаешь опыт, начинаешь лучше понимать, как действовать в той или иной ситуации».
Жертвы молчат годами
Типичный день в патруле начинается с того, что полицейские проверяют рабочие автомобили и получают рации, алкометры и прочие необходимые для работы инструменты. Потом проводится утреннее пятиминутное собрание, на котором делятся информацией о прошедшей смене, а также ставят задачи на предстоящий рабочий день. Пока вызовов и прочих заданий на день нет, патруль осуществляет контроль за дорожным движением, следит за порядком, в случае обнаружения правонарушений вмешивается.
По своему опыту Ислевская может отметить, что острой проблемой является семейное насилие. «Очень много вызовов, связанных со семейными скандалами. К сожалению, есть случаи, когда жертва годами терпит издевательства, но не сообщает об этом. Причины разные: одни находятся в зависимых отношениях, другие боятся огласки и осуждения, третьи просто не знают, куда обращаться. Сама неоднократно сталкивалась с людьми, которые думали, что полиция таким не занимается. К сожалению, если жертвы не обращаются за помощью, они страдают сами и обрекают на страдания детей, на глазах которых все это происходит».
Именно поэтому начавший в этом году работать круглосуточный кризисный номер помощи жертвам 116 006 был, по ее мнению, крайне необходимым шагом, поскольку он помогает обеспечивать своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также может направить ее за необходимой помощью.
Во всем виноваты кефир... и квас!
Не менее тревожный вопрос для полиции – безопасность на дорогах. Патрульные полицейские много времени уделяют профилактике, чтобы уменьшить количество ДТП и пьяных водителей. В рамках этого, например, периодически по всей Эстонии проводятся рейды «Дуют все».
Ислевской также неоднократно приходилось проверять водителей на трезвость. «Как-то один водитель пытался меня убедить, что он перепил кефира и поэтому прибор показывает, что он нетрезв. Когда я ему объяснила, что такие цифры из-за кефира прибор не покажет, он стал говорить, что вчера вечером пил еще квас, а уже утром кефир, и настаивал на том, что смесь этих двух напитков является причиной таких вясоких показателей. В итоге все-таки сознался, что вчера был на празднике, где употреблял алкогольные напитки».
К сожалению, по словам Софии Ислевской, иногда водителям не хватает ответственности и сознательности. «Часто слышала от водителей, что они выпили накануне вечером и были уверены, что после нескольких часов сна и утреннего кофе они абсолютно трезвы. Да, человек может себя прекрасно чувствовать, голова и живот не будут болеть, но остатки алкоголя никуда не делись, что может повлиять на его реакцию и самочувствие уже в процессе вождения. Например, может резко закружиться голова и потемнеть в глазах, что в свою очередь может привести к ДТП».
Человеческая жизнь бесценна
Летом и осенью полиции довольно часто приходится сталкиваться с поиском пропавших людей: в сезон сбора грибов и ягод стражи правопорядка получают сотни сообщений о заблудившихся в лесу. «Я участвовала в масштабных поисках пропавшего в лесу мужчины. Человеческая жизнь бесценна, поэтому в таких случаях всегда мобилизуются все силы, собирается как можно больше информации о возможных передвижениях пропавшего и начинаются поиски на местности. Каждой группе отводится свой участок территории, которую необходимо прочесать. Помню, что мы искали весь день, но, к сожалению, мужчина был найден мертвым», - рассказывает наша собеседница.
Ислевская говорит, что тогда лишний раз убедилась в том, как просто потеряться в лесу. «Именно поэтому полиция всегда старается перед началом сезона напомнить, что перед походом в лес надо оповестить об нем близких и сообщить, куда именно человек намерен идти, одеться по погоде, взять с собой заряженный мобильный телефон, воду и какую-то еду. Даже шоколадка может стать спасением. Увы, часто люди не осознают, что потерялись, многих губит излишняя самоуверенность. Особенно это касается пожилых людей, которые считают, что знают этот лес как свои пять пальцев и не могут заблудиться. Зачастую чувство опасности и тревоги возникает, только когда уже стемнеет, а пока светло, кажется, что удастся найти дорогу. Я советую не ходить в лес одному и отмечать деревья, мимо которых вы проходите, чтобы всегда можно было вернуться. А если вы все-таки поняли, что заблудились, или почувствовали себя плохо, не надо ждать темноты, сразу звоните на номер 112».
Искать пропавших приходится не только в лесу. В этих случаях иногда бывает очень полезна помощь внимательных граждан. «Когда я была в патруле, у нас был случай, когда продавщица магазина позвонила и сообщила, что только что видела разыскиваемого человека. Мы выехали на место и нашли мужчину, которого искали уже вторые сутки. Поэтому такие сигналы от людей действительно бывают очень полезными. В данном случае людям не стоит бояться ошибиться, что они видели не разыскиваемого человека, а просто похожего. Лучше патрулю лишний раз перепроверить».
Нарушения от скуки
В этом году София перешла работать из патруля в молодежную полицию. «Еще в школе я работала в детском лагере и в детской комнате, поэтому уже была знакома с тем, что такое работа с молодыми людьми. Освободилось место, и я решила, что стоит попробовать. Это позволило сосредоточиться на определенной группе лиц и решать проблемы именно молодежи». Важный опыт работы с детьми она приобрела еще в патруле. «В моей практике, например, был случай, когда между матерью и отцом произошел конфликт, в результате один оказался в больнице, другой - в полицейском участке. Мы занимались ребенком, пока не смогли передать его в социальный дом, чтобы им уже занимались социальные работники».
С 18 лет уже есть возможность стать помощником полицейского.
Не так давно в СМИ гремели новости о молодежных бандах, которые нападали на людей, избивали их и грабили. В основном эти сообщения касались Таллинна. «Несовершеннолетние нарушители, конечно, есть. Но в случае Йыхви я бы сказала, что у нас не банды, а компании подростков, которые от скуки собираются и нарушают общественный порядок. Например, обосновываются в торговых центрах и мешают окружающим: громко слушают музыку, ставят подножки, обзываются». По наблюдениям Ислевской, скука и отсутствие занятий является одной из основных причин правонарушений несовершеннолетних. «Часто слышишь от молодых людей, что им нечем заняться, скучно, поэтому они начинают себе сами придумывать развлечения, которые, увы, не всегда безобидны и приводят к правонарушениям и прочим проблемам».
Нехватка общения
Сталкивается молодежная полиция и со сбегающими из дома подростками. «Это проблема, которая была всегда. Кстати, это необязательно подростки из неблагополучных семей. Одна из основных причин побега – привлечение внимания и попытка что-то доказать родителям. В этом случае, на мой взгляд, важно поговорить с подростком, объяснить, к каким последствиям это может привести. Зачастую сами они не задумываются, что могут попасть в опасную ситуацию и с ними может что-то случиться, что родители, в конце концов, волнуются».
Самое важное оружие — это общение, а не пистолет
Большой проблемой является и активность детей в интернете. Именно поэтому в этом году молодежная полиция проводит в школах лекции о безопасности в Сети. По словам Ислевской, довольно распространенным сейчас среди молодежи является создание групп, в которых могут неприемлемо шутить или над кем-то откровенно издеваться. К сожалению, многие родители не интересуются, чем занимаются их дети в интернете, с кем общаются и какие сайты посещают. Мало кто использует и специальные программы, которые помогают следить и ставить ограничение на доступ к интернету.
Иногда подросткам просто не хватает элементарного внимания и общения. «Как правило, у всех поступков есть причины. И только с помощью общения их можно выяснить. Молодые люди охотно идут на контакт, если их слушать. Очень важно с ними вовремя поговорить, чтобы это не переросло во что-то большее. В нашей работе самое важное оружие — это общение, а не пистолет», - говорит Ислевская.
Вызов самому себе
Тем, кто планирует в будущем стать полицейским, она советует, прежде всего, с помощью Дня тени и Дня открытых дверей в Академии МВД побольше узнать о профессии и понять, куда они идут. С 18 лет уже есть возможность стать помощником полицейского, что тоже даст хорошее представление о работе.
«Для полицейского, конечно, очень важно уметь общаться с людьми. Как правило, человека сначала надо успокоить и разговорить, и только потом он раскроется и поделится информацией, благодаря которой ему можно помочь, - говорит Ислевская. – Нужно быть открытым к новым знаниям и не бояться нового опыта. Не менее важно следить за своим здоровьем и физической формой».
Стоит быть готовыми и к трудностям, которые встречаются в любой профессии. «Иногда очень сложно не принимать какой-то случай близко к сердцу. Мне приходилось регулировать движение после ДТП, в котором погиб человек. После такого неизбежно на душе остается тяжелое ощущение. Люди ехали, ничего не предвещало беды и тут чья-то неосторожность приводит к таким последствиям. Очень жаль, что чья-то жизнь может вот так прерваться. Полиция не просто так постоянно напоминает, что нужно быть внимательными, выбирать подходящую скорость, быть трезвыми, пристегиваться, - говорит Ислевская. - Кроме того, для меня в самом начале было сложно разговаривать с людьми. Думаю, что с этим сталкиваются многие кадеты после выхода на работу. В первое время приходится бороться с внутренним стеснением. Потом уже формируются линии поведения и становится легче. Это скорее даже некий вызов самому себе».