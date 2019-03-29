Пт, 29.03.2019
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  • Галерея: прелестная квартира на Сааремаа ждет нового собственника и его семью

Галерея: прелестная квартира на Сааремаа ждет нового собственника и его семью

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Квартира в центре Курессааре привлекает скромным, но интересным интерьером, со вкусом сделанным ремонтом и чудесными фотографиями, которые буквально просятся на страницы специализированного журнала.

Трехкомнатная квартира площадью 66,4 квадратных метров находится на первом этаже двухэтажного деревянного дома в старой части Курессааре, столице острова Сааремаа. Сейчас подходит к концу реновация фасада, которая делалась в соответствии с утвержденным всеми инстанциями проектом.

В квартиру ведет отдельный вход, а состоит она из прихожей, ванной, двух спален и просторной кухни-гостиной.

Квартира отапливается купленным в прошлом году воздушно-тепловым насосом, а также дровами: в кухне находится новая дровяная плита с теплой стеной. Вдобавок между одной из спален и гостиной сохранилась прекрасно работающая старинная кафельная печь. В ванной установлен электрический подогрев пола. Ремонт в квартире сделан в 2018 году: покрашены стены, заменена входная дверь. 

Дом стоит на участке площадью примерно 2000 м2, 1/5 из которых принадлежит данной квартирной собственности.

По договоренности с покупателем в квартире может остаться вся обстановка.

Еще более подробно с объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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