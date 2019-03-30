Жители Ласнамяэ опять будут страдать от невыносимой вони?

Осенью прошлого года в карьере Вяо заработал асфальтобетонный завод Verston Ehitus, после чего местные жители начали жаловаться на неприятный запах. Жалобы перестали поступать только зимой, когда сезонная работа завода прекратилась. Весной на время забытый вопрос вновь стал актуальным – люди опять будут страдать от невыносимой вони?
История с ласнамяэским заводом началась в сентябре 2018 года, когда проживающие рядом с карьером Вяо люди стали массово жаловаться в Инспекцию по охране окружающей среды и районную управу. Сотрудники инспекции определили, что зловоние исходит от асфальтобетонного завода Verston Ehitus.
Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение, допускающее выброс в воздух определенного количества загрязняющих веществ. Инспекция по охране окружающей среды неоднократно организовывала проверки на заводе и временно останавливала его деятельность из-за сильного запаха. Проводимые в октябре исследования не выявили нарушений – концентрация загрязняющих и пахучих веществ была умеренной и не превышала допустимый уровень.
Хотя превышения концентрации не было установлено, проблема с запахом по-прежнему существовала, о чем свидетельствовали и продолжающие поступать от местных жителей жалобы. Завод попытался устранить неприятный запах с помощью перехода со сланцевого масла на дизельное топливо, которое меньше загрязняет окружающую среду. Проблема решилась частично, но не полностью, поэтому все еще никуда не исчезла необходимость искать другие возможности, чтобы ослабить неприятный запах.
Запрета на работу нет
Сотрудники Центра исследований окружающей среды по заказу Таллиннского департамента окружающей среды в декабре прошлого года продолжили изучать качество воздуха возле домов на улице Раадику. И вновь превышений не было обнаружено.
«Периодически устанавливали более высокое содержание взвешенных частиц, чем обычно, но и их количество оставалось в пределах разрешенных норм, – рассказывает сейчас советник по связям с общественностью Инспекции по охране окружающей среды Лейли Тууль. – Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение на загрязнение воздуха, которое дает право на выброс в атмосферу определенного количества загрязняющих веществ. На неприятный запах прямых ограничений не устанавливается, но есть уровень выделения, который составляет 15 процентов ощутимого запаха в год».
По словам пресс-секретаря Департамента окружающей среды Силле Адер, пока завод может вполне легально начать работу. «На данный момент (середина марта – прим.ред.) у предприятия есть действующее разрешение на загрязнение атмосферного воздуха, на основании которого они могут работать. Разрешение находится в процессе изменения, но, если они будут работать так, как сейчас указано в действующем разрешении, завод может функционировать уже сегодня, – говорит Адер. – Информации о том, когда предприятие планирует вновь приступить к работе, у Департамента окружающей среды нет. На данный момент мы занимаемся изменением разрешения, предприятию надо дополнить материалы для ходатайства».
Решение еще не принято
На зимний период завод, как, впрочем, и планировалась, временно прекратил свою деятельность. Вместе с этим и сам собой исчез доставивший так много неприятностей запах. Однако в начале марта в социальных сетях вновь появились единичные жалобы на неприятный запах, который не позволяет жителям Ласнамяэ открыть окна. По словам члена правления Verston Ehitus Эркко Салусте, их асфальтобетонный завод не имеет к этому никакого отношения. «Завод сейчас не работает, и в ближайшее время запускать производство не планируется», – заверил Салусте.
На предприятии по-прежнему активно занимаются поисками решения проблемы. На данный момент предприятию для реализации необходимых мер нужно, чтобы Департамент окружающей среды удовлетворил ходатайство об изменении разрешения на загрязнение воздуха.
Конкретные методы, которые предложит предприятие, чтобы уменьшить неприятный запах, пока не раскрываются и выяснятся после завершения департаментом производства. «Пока какого-либо определенного решения еще не принято. В Департаменте окружающей среды рассматривается изменение разрешения на загрязнение воздуха карьером Вяо. Также подано ходатайство на разрешение загрязнения воздуха для деятельности предприятия в карьере Маарду, – уточняет Лейли Тууль. – Производство в отношении двух разрешений на данный момент еще не завершено, поэтому рано говорить, будут ли выданы разрешения и на каких условиях».
Мнение управы не поменялось
Управа района Ласнамяэ заверяет, что будет отстаивать право местных жителей на комфортную среду проживания. Еще осенью работники управы посетили микрорайоны Раадику и Махтра, чтобы лично убедиться, что замена топлива не решила проблему едкого запаха, а только изменила его характер. В результате тогда еще старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски выступила с заявлением, что независимо от результатов качества воздуха в районе, управа будет настаивать на том, чтобы весной 2019 года работа асфальтового завода на прежнем месте не продолжилась.
От своих намерений районная управа не отказывается и сейчас. «Позиция управы района Ласнамяэ по данному вопросу не изменилась. Насколько нам известно, сейчас еще в процессе изменение разрешения на загрязнение и от хода этого производства уже будет зависеть дальнейшее развитие событий», – сообщила советник по связям с общественностью управы Анне Луйска.
О возникновении неприятного запаха людей призывают сообщать на дежурный номер Инспекции по охране окружающей среды 1313. Следует максимально точно назвать район и улицу, где распространяется неприятный запах, и при возможности его вероятный источник. Если проблема, связанная с неприятным запахом, кратковременна, ничего предпринимать не надо.