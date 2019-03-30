Жители Ласнамяэ опять будут страдать от невыносимой вони?

История с ласнамяэским заводом началась в сентябре 2018 года, когда проживающие рядом с карьером Вяо люди стали массово жаловаться в Инспекцию по охране окружающей среды и районную управу. Сотрудники инспекции определили, что зловоние исходит от асфальтобетонного завода Verston Ehitus.

Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение, допускающее выброс в воздух определенного количества загрязняющих веществ. Инспекция по охране окружающей среды неоднократно организовывала проверки на заводе и временно останавливала его деятельность из-за сильного запаха. Проводимые в октябре исследования не выявили нарушений – концентрация загрязняющих и пахучих веществ была умеренной и не превышала допустимый уровень.

Хотя превышения концентрации не было установлено, проблема с запахом по-прежнему существовала, о чем свидетельствовали и продолжающие поступать от местных жителей жалобы. Завод попытался устранить неприятный запах с помощью перехода со сланцевого масла на дизельное топливо, которое меньше загрязняет окружающую среду. Проблема решилась частично, но не полностью, поэтому все еще никуда не исчезла необходимость искать другие возможности, чтобы ослабить неприятный запах.

Запрета на работу нет

Сотрудники Центра исследований окружающей среды по заказу Таллиннского департамента окружающей среды в декабре прошлого года продолжили изучать качество воздуха возле домов на улице Раадику. И вновь превышений не было обнаружено.

«Периодически устанавливали более высокое содержание взвешенных частиц, чем обычно, но и их количество оставалось в пределах разрешенных норм, – рассказывает сейчас советник по связям с общественностью Инспекции по охране окружающей среды Лейли Тууль. – Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение на загрязнение воздуха, которое дает право на выброс в атмосферу определенного количества загрязняющих веществ. На неприятный запах прямых ограничений не устанавливается, но есть уровень выделения, который составляет 15 процентов ощутимого запаха в год».

По словам пресс-секретаря Департамента окружающей среды Силле Адер, пока завод может вполне легально начать работу. «На данный момент (середина марта – прим.ред.) у предприятия есть действующее разрешение на загрязнение атмосферного воздуха, на основании которого они могут работать. Разрешение находится в процессе изменения, но, если они будут работать так, как сейчас указано в действующем разрешении, завод может функционировать уже сегодня, – говорит Адер. – Информации о том, когда предприятие планирует вновь приступить к работе, у Департамента окружающей среды нет. На данный момент мы занимаемся изменением разрешения, предприятию надо дополнить материалы для ходатайства».

Решение еще не принято