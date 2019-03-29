Пт, 29.03.2019
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Департамент продлил период подачи налоговых деклараций

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Налоговую декларацию можно подавать начиная с 15 февраля.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Налогово-таможенный департамент (НДТ) продлил до середины апреля срок подачи декларации о доходах за прошлый год.

Декларацию по-прежнему можно будет представить как в электронном, так и в бумажном виде, сообщила в пятницу, 29 марта, пресс-служба ведомства.

"Мы ожидаем, что будет представлено еще около 50 000 деклараций, но поскольку мы видим, что очереди в бюро обслуживания по-прежнему длинные, то можно представить декларации позже. В то же время мы рекомендуем всем декларировать свои доходы в электронной среде", - сказал руководитель отдела услуг НТД Ханнес Удде.

По состоянию на сегодняшний день свои декларации о доходах представило 689 165 человек, отмечает rus.err.ee.

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