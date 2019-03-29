Департамент продлил период подачи налоговых деклараций

Налогово-таможенный департамент (НДТ) продлил до середины апреля срок подачи декларации о доходах за прошлый год.
Декларацию по-прежнему можно будет представить как в электронном, так и в бумажном виде, сообщила в пятницу, 29 марта, пресс-служба ведомства.
"Мы ожидаем, что будет представлено еще около 50 000 деклараций, но поскольку мы видим, что очереди в бюро обслуживания по-прежнему длинные, то можно представить декларации позже. В то же время мы рекомендуем всем декларировать свои доходы в электронной среде", - сказал руководитель отдела услуг НТД Ханнес Удде.
По состоянию на сегодняшний день свои декларации о доходах представило 689 165 человек, отмечает rus.err.ee.