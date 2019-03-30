Рыцарь холодной войны из «Советской Эстонии»

Бомбородный грех

Над пятилетним проектом, который завершается в декабре этого года, трудились полтора десятка человек во главе с Ириной Белобровцевой. В основном его участники - русские филологи и эстонские филологи из Таллинского университета, а также сотрудники Тартуского литературного музея. Тема, что очевидно, из области «объять необъятное», поэтому каждый ученый сосредоточен на своем, более узком аспекте.

Мы пообщались с научным сотрудником университета Александром Данилевским, который посвятил свои изыскания внешнеполитическим карикатурам в эстонских газетах советского периода — эстоно- и русскоязычных. Материалом для этого, в основном, послужила подшивка газеты «Советская Эстония» за 1945-1952 годы, т.е. речь идет о том, как официозная (других, собственно, не было) коммунистическая газета отражала внешнеполитические события в самом начале холодной войны.

Американская бомба впитывает доллары дяди Сэма. ФОТО: Александр Данилевский

«В рамках проекта я последний год-полтора занимался карикатурами в эстонской советской прессе: я и наша докторантка Дарья Дорвинг взялись просмотреть главные эстонские газеты: я - "Советскую Эстонию", Дарья - "Rahva Hääl". Просматривали насквозь на предмет выявления внешнеполитических карикатур. "Советская Эстония" начала выходить не в 1945 году, но предыдущие годы представлены в библиотеках не полностью, репрезентативной ее можно считать лишь с 1945-го. Нас интересовала именно советская эстонская карикатуристика: было интересно, одинаково ли подавался карикатурный материал эстонцам и русскоязычным - или по-разному», - рассказывает Данилевский.

Политическая карикатура – вещь для пропаганды незаменимая. В послевоенной «Советской Эстонии» за нее отвечал практически один человек - художник-сатирик Лев Самойлов (псевдоним Льва Самойловича Бабина). До своего отъезда в Москву за несколько первых лет холодной войны он опубликовал в этой газете 224 рисунка злободневного политического содержания, став вторым по количеству опубликованных политических карикатур автором за всю историю газеты, которая просуществовала, как многие помнят, до 1991 года. О таланте и востребованности Самойлова говорит хотя бы тот факт, что после своего отъезда из Эстонии он стал одним из ведущих художников-сатириков знаменитого журнала «Крокодил», публиковался в «Правде» и «Известиях».

Данилевский напоминает, что речь идет о периоде, когда смех санкционировался властью: внешнеполитическая карикатура подвергалась в сталинском тоталитарном государстве особенно суровому контролю. И здесь исследователи обнаружили удивительную вещь. «Самым неожиданным при изучении материала стало то, что лучшие карикатуры были опубликованы в «Советской Эстонии» в первые годы холодной войны, - признает исследователь, - а после Самойлова и его карикатур уровень карикатуристики в газете резко снизился. То есть в период жесточайшего контроля были созданы наиболее талантливые карикатуры».

Нынешние пропагандисты такому мастерству могут только позавидовать. ФОТО: Александр Данилевский