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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2010-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2010-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 2010-м году было закончено строительство взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари. Проектировщик: Герд Лайендекер, Херманн Йозеф Плайфер, Андреас Шмидт (Rademacher+Partner Ingenieurberatung GmbH IRP). Генеральный подрядчик строительства: Merko Ehitus AS, 2008-2010. Асфальтовые работы: Tallinna Teede AS. Бетон: HC Betoon AS. Титул «Строитель года» – Тийт Йоости (Merko Ehitus AS).

ФОТО: In Nomine

Эстонская Республика получила в свое распоряжение бывший военный аэродром Советской армии в 1994 году. Авиабаза, как подразделение военно-воздушных сил, была основана в 1997 году. К числу работ, осуществленных при совместном финансировании НАТО и Эстонии, относятся реновация и строительство взлетной полосы, рулежных дорожек, перронов, системы сигнальных огней, а также системы отвода и очистки осадков. Основная часть взлетной полосы длиной 2750 м имеет асфальтобетонное покрытие, края взлетной полосы и перроны покрыты бетоном. Это была первая крупная инвестиция НАТО в Эстонии, что стало в свою очередь мощным сигналом союзникам о серьезности планов, относящихся к безопасности нашей страны.    

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