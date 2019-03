Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2010-й

В 2010-м году было закончено строительство взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари. Проектировщик: Герд Лайендекер, Херманн Йозеф Плайфер, Андреас Шмидт (Rademacher+Partner Ingenieurberatung GmbH IRP). Генеральный подрядчик строительства: Merko Ehitus AS, 2008-2010. Асфальтовые работы: Tallinna Teede AS. Бетон: HC Betoon AS. Титул «Строитель года» – Тийт Йоости (Merko Ehitus AS).