Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2010-й

Эстонская Республика получила в свое распоряжение бывший военный аэродром Советской армии в 1994 году. Авиабаза, как подразделение военно-воздушных сил, была основана в 1997 году. К числу работ, осуществленных при совместном финансировании НАТО и Эстонии, относятся реновация и строительство взлетной полосы, рулежных дорожек, перронов, системы сигнальных огней, а также системы отвода и очистки осадков. Основная часть взлетной полосы длиной 2750 м имеет асфальтобетонное покрытие, края взлетной полосы и перроны покрыты бетоном. Это была первая крупная инвестиция НАТО в Эстонии, что стало в свою очередь мощным сигналом союзникам о серьезности планов, относящихся к безопасности нашей страны.