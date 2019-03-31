Голодные до голевых моментов

Игроки Narva United - любители, а не профессионалы, как в «Трансе». Из-за этого, рассказывает Александр Дмитриев, возникает много нюансов: «Никто никогда не знает, в каком составе одна команда доедет до другой в конкретный игровой день. У кого-то смена на работе, а кто-то и вообще уехал из Нарвы. Социальные проблемы сказываются на всех любительских командах - сложности с работой, не лучшие зарплаты, и люди просто уезжают из города. Каждый год Narva United теряет минимум одного человека из-за того, что он куда-то переезжает. Но в том, что состав команды заранее неизвестен, есть и дополнительный интерес для болельщиков: футзал - он непредсказуемый».

Главный клуб города по большому футболу - Narva Trans - начал свой уже 40-й сезон - команда родилась в 1979 году. Нынешний президент и бывший главный тренер клуба Николай Бурдаков в те годы сам был игроком команды, которая тогда называлась «Автомобилист», так как возникла на базе нарвского автотранспортного предприятия «13-я автобаза». Несмотря на славную историю последние два года болельщиков на игры ходило всё меньше. По словам Александра Дмитриева, за весь сезон 2017 года, в среднем, на игры приходило по 126 человек. В первой половине прошлого сезона посещаемость на домашних матчах Narva Trans была, в среднем, уже 108 болельщиков. А во второй половине сезона - почти 400 человек.

«Ощущения у игроков совсем другие, когда за них болеют, переживают, - говорит Александр. - Игроки больше выкладываются. Может быть, поэтому команда и больше очков набрала во второй части чемпионата». Если в случае с Narva United можно спорить, насколько спонтанно возник первоначальный интерес болельщиков, то с клубом Narva Trans всё ясно - болельщиков привел проект, финансируемый УЕФА.

Новые болельщицы снимают для своих соцсетей видео о футболе. После игры Александр Дмитриев согласился поучаствовать в этой съемке. ФОТО: Николай Андреев

Удачный эксперимент футбольных функционеров

Главная европейская футбольная организация в прошлом году провела на болельщиках Эстонии своеобразный эксперимент. В рамках совместного проекта Эстонского футбольного союза и УЕФА Grow for Premium Liiga три клуба эстонской Премиум-лиги получили финансирование, чтобы нанять специалиста по работе с болельщиками.

В проекте участвовали таллиннская Flora, тартуская Tammeka и нарвский Trans. Видя перед собой успех Narva United, руководство «Транса» пригласило работать с болельщиками того же Александра Дмитриева. Из трех клубов самый большой рост посещаемости оказался именно в Нарве. Проект признали успешным и продлили на три года для всех десяти команд Премиум-лиги и для одной команды Первой лиги. В этом сезоне к проекту подключились клубы из Латвии, Молдовы, готовится подключиться Дания.