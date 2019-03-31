Голодные до голевых моментов

За последние годы в Нарве резко вырос интерес к футболу. Сначала нарвитяне заинтересовались местной командой по футзалу Narva United и даже поставили рекорд Эстонии по количеству болельщиков на финальной игре сезона. А теперь и главный городской клуб по большому футболу Narva Trans приходят поддержать в 3,5 раза больше людей, чем годом ранее.
Футбол маленький и большой
Сейчас самые известные команды Нарвы в игровых видах спорта - футбольная Narva Trans и футзальная Narva United.
До прошлого года посещаемость матчей Narva Trans постепенно падала. Осенью болельщики предпочитали не мокнуть на стадионе, а переждать непогоду дома, летом - отдыхать на даче или на пляже, но не на трибунах. Именно плохую погоду и нарвские привычки проводить свободное время называли главными причинами отсутствия болельщиков. О любительской команде по футзалу Narva United несколько лет назад вообще знало не так много людей.
Но в 2017 году нарвитяне стали чемпионами Эстонии по футзалу. Незадолго до этого вдруг произошел всплеск интереса - команду стали обсуждать, о ней начала писать пресса. Когда Narva United пробилась в полуфинал, на игру пришли посмотреть около пятисот человек. С такой поддержкой трибун нарвитяне победили в полуфинале, и на финальную игру собралось уже восемьсот болельщиков.
«Цифры запредельные и для Нарвы, и для футзала - вряд ли их кто-то повторит в ближайшее время. Может быть, в тот момент болельщики были недовольны результатами “Транса”, - рассуждает о причинах успеха один из создателей Narva United Александр Дмитриев. - После того, как мы стали чемпионами, была поездка на футзальный Кубок УЕФА, и уже многие стали следить за командой. Хотя и до чемпионства в футзальной среде мы были известны именно благодаря посещаемости, потому что она постепенно росла и росла, пока не доросла до рекордной».
Евгений Рогов считает, что интерес к футзалу в Нарве возник вовсе не спонтанно. Сам он в далеком прошлом играл в чемпионате Эстонии за нарвскую команду «Балтика», но сейчас местным болельщикам известен как ведущий спортивных мероприятий и один из создателей Нарвского футбольного союза - организации, которая объединила футбольных энтузиастов и помогает проводить любительские игры.
«У “Транса” давно была проблема, что болельщиков мало, - рассказывает он. - Обидно было за парней. Они же в каком-то смысле артисты. Футбол — это зрелище, а для него всегда нужны зрители. Есть такая затасканная фраза, что болельщики — это двенадцатый игрок. На самом деле, это первый игрок. Если нет болельщиков, в чем тогда смысл игры?»
По мнению Евгения Рогова, рост количества болельщиков, который начался с Narva United, объясняется, прежде всего, тем, что проблемой полупустых трибун начали всерьез заниматься, и самую большую работу проделал как раз Александр Дмитриев.
С пляжа на паркет и газон
Команда Narva United выросла из усть-наровской команды, которая начинала в Первой лиге Эстонии по футзалу. Изначально там было много игроков из Нарвы и в какой-то момент команда решила перебраться в Нарву и взять новое название - Narva United. Под этим именем команда стала чемпионом Эстонии по футзалу, успешно играла в пляжный футбол и даже в большой футбол - была дублем основной команды Narva Trans. Но эта роль для любительской команды оказалось слишком уж сложной.
Игроки Narva United - любители, а не профессионалы, как в «Трансе». Из-за этого, рассказывает Александр Дмитриев, возникает много нюансов: «Никто никогда не знает, в каком составе одна команда доедет до другой в конкретный игровой день. У кого-то смена на работе, а кто-то и вообще уехал из Нарвы. Социальные проблемы сказываются на всех любительских командах - сложности с работой, не лучшие зарплаты, и люди просто уезжают из города. Каждый год Narva United теряет минимум одного человека из-за того, что он куда-то переезжает. Но в том, что состав команды заранее неизвестен, есть и дополнительный интерес для болельщиков: футзал - он непредсказуемый».
Главный клуб города по большому футболу - Narva Trans - начал свой уже 40-й сезон - команда родилась в 1979 году. Нынешний президент и бывший главный тренер клуба Николай Бурдаков в те годы сам был игроком команды, которая тогда называлась «Автомобилист», так как возникла на базе нарвского автотранспортного предприятия «13-я автобаза». Несмотря на славную историю последние два года болельщиков на игры ходило всё меньше. По словам Александра Дмитриева, за весь сезон 2017 года, в среднем, на игры приходило по 126 человек. В первой половине прошлого сезона посещаемость на домашних матчах Narva Trans была, в среднем, уже 108 болельщиков. А во второй половине сезона - почти 400 человек.
«Ощущения у игроков совсем другие, когда за них болеют, переживают, - говорит Александр. - Игроки больше выкладываются. Может быть, поэтому команда и больше очков набрала во второй части чемпионата». Если в случае с Narva United можно спорить, насколько спонтанно возник первоначальный интерес болельщиков, то с клубом Narva Trans всё ясно - болельщиков привел проект, финансируемый УЕФА.
Удачный эксперимент футбольных функционеров
Главная европейская футбольная организация в прошлом году провела на болельщиках Эстонии своеобразный эксперимент. В рамках совместного проекта Эстонского футбольного союза и УЕФА Grow for Premium Liiga три клуба эстонской Премиум-лиги получили финансирование, чтобы нанять специалиста по работе с болельщиками.
В проекте участвовали таллиннская Flora, тартуская Tammeka и нарвский Trans. Видя перед собой успех Narva United, руководство «Транса» пригласило работать с болельщиками того же Александра Дмитриева. Из трех клубов самый большой рост посещаемости оказался именно в Нарве. Проект признали успешным и продлили на три года для всех десяти команд Премиум-лиги и для одной команды Первой лиги. В этом сезоне к проекту подключились клубы из Латвии, Молдовы, готовится подключиться Дания.
«Проект создан, чтобы показать клубам: люди не идут на футбол просто так, - рассуждает Александр Дмитриев. - Очень многие клубы, к сожалению, думают только о результате - как победить, как попасть в тройку, как попасть в еврокубки. Кто-то думает, как не вылететь. Но все нацелены на результат, и работа с болельщиками остается вне фокуса клубов. Ей уделяют время по остаточному принципу. Наоборот, очень много хороших примеров в Англии, Ирландии, Шотландии, когда болельщики в маленьких городках ходят на игры команд третьей-четвертой лиги, потому что вокруг команды сформировано сообщество, и болельщики чувствуют себя одной семьей с командой. А просто звать людей на игру, даже бесплатно — это не работает».
В рамках проекта Narva Trans предложили заняться, прежде всего, привлечением школьников. Александр Дмитриев признается: сначала не верил, что именно это сработает. «Но после того, как мы в октябре несколько дней ходили в Пяхклимяэскую гимназию, на следующей игре мы получили к обычному количеству болельщиков примерно 150 детей и с ними еще 50 взрослых - результат был сразу заметен», - рассказывает он.
Футболисты «Транса» проводят в школах уроки физкультуры - с музыкой и веселыми конкурсами и эстафетами. А после раздают приглашения на матч. После игры школьники могут пообщаться и сфотографироваться с игроками, что вдохновляет не только детей, но и самих футболистов. Александр замечает, что среди новых болельщиков много не только мальчишек, но и девчонок. Многие и правила-то футбольные толком не знают и воспринимают матч просто как праздник и повод потусоваться, покричать, выплеснуть эмоции.
Евгений Рогов тоже замечает, что девочек и женщин на трибунах стало больше. «Женщины болеют даже более эмоционально, чем мужчины, - считает он. - И хорошо, что теперь у нас появились семейные болельщики». Отдельно Евгений отмечает фанатов, которые приезжают на игры «Транса» из других городов Эстонии. Их пока немного, говорит Евгений, и порой приходится слышать, что они с какой-то опаской воспринимают идею приехать в Нарву. Но футбол сближает. «Прекрасная модель интеграции - сборная Эстонии по футболу, - рассуждает Рогов. - Там же нет такого: “я тебе пас не дам, потому что ты - русский”. И болеют за сборную одинаково и русские, и эстонцы».